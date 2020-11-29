SOGO防疫創意線上料理大賽 黃晴雯親頒金牌料理獎10萬

遠東SOGO百貨日前舉辦「SOGO五星防疫餐線上料理競賽」，邀請全民自「煮」防疫，迎接「防疫新生活」，來自全台、跨年齡層的選手，在遠東SOGO百貨復興館參與決賽，活動圓滿由遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯頒發金牌，來自台中的退休護理人員劉姿勵以「養生無錫排骨」勇奪第一名，獨得獎金10萬元。

SOGO五星防疫餐的決賽在11月28日舉行，選手須先在家直播90分鐘的烹飪過程，再將餐點親送決賽現場，遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，「SOGO長期關注食安，舉辦12年的『遠東餐廚達人賽』擁有餐飲界奧斯卡的美譽，更獲得2019『遠見企業社會責任獎』之中『傑出方案—教育推廣組』楷模獎的肯定。今年度因應防疫，別開生面舉辦了線上料理競賽，參賽反應相當熱烈，踴躍表現宅在家的美味料理；也希望透過活動，讓美食成為家人、甚至遠距朋友歡聚的美好回憶。」