麥卡倫雙雪莉桶系列 混搭台灣好滋味

醉雞、豬皮凍，該怎麼搭配威士忌？豆豉辣椒蒸魚、古早味紅燒肉，如何跟威士忌做到琴瑟和鳴？飲食生活作家葉怡蘭，最近以麥卡倫雙雪莉桶系列，做了新嘗試。

「台灣餐桌更重要的核心，是在地風土與在地生活。」葉怡蘭認為，在地風土所培育的食材，以及長年蘊積成形的生活方式，真切地型塑了台灣飲食的樣貌。相對於其他國家或地區的料理，台灣人的口味偏屬清淡清爽，即使烹製調味時油、鹽、醬、醋、糖、酒等往往不一而足，卻仍能忠於食材的真實原味。

麥卡倫詮釋木桶工藝的最新力作「麥卡倫雙雪莉桶系列」，以歐洲紅橡木、美國白橡木兩種雪莉桶構成了豐富的變化與層次。當歐洲紅橡木的深色果乾、巧克力與木質單寧的沉穩氣息，與美國白橡木的香草、太妃糖的清新明媚特質，透過巧妙的桶陳時間與精細的勾兌調配，創造出多元且耐飲、柔和與均衡的風貌；加上透過12年、15年、18年等3種不同的年份，更加豐富了雪莉桶威士忌的多樣性，搭配面貌多端的台灣日常菜色，更展現出開闊寬廣的可能性。

麥卡倫雙雪莉桶12年以耀眼的陽光金酒色，呈現豐收般的美好層次，香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感與清雅輕盈的質性與調性，適合搭配柔和淡雅的菜色，例如醉雞、豬皮凍、秘製金沙魚皮及豬肚四神排骨湯等蔬菜或涼拌菜色，能夠達成格外美好的共鳴。

麥卡倫雙雪莉桶15年呈現奶油糖般金黃酒色，散發出果乾、太妃糖、蜂蜜、柑橘的香氣，圓潤平衡。「以15年配搭海鮮，例如海鮮白咖哩、豆豉辣椒蒸魚，能讓豐富的鮮味得以淋漓盡致地呈現，而鮮味也凸顯了柑橘與果乾的甜美果味調性。」其他如柴魚、昆布、鹹魚、各種醃漬物等鮮味滿盈的食材，自然也是天作之合。

雪莉桶特質最強烈飽滿的麥卡倫雙雪莉桶18年，在鮮豔琥珀蜂蜜色中散發深色果乾、柴燒龍眼和太妃糖香氣與溫潤的橡木辛香，適合搭配風味飽滿的辛香熱炒和醬油滷煮類菜色，如香根炒牛肉、古早味紅燒肉。

葉怡蘭說：「雪莉桶的濃醇風味美妙地平衡了醬油的甘鮮特質，鹹甘的滋味完美激發出18年隱隱的巧克力氣息。」這款酒中木質的表現偏向薑、肉豆蔻、肉桂等辛香料，也適合添加辛香料的菜色，「與宛若上好巧克力的微微苦韻以及各種香調更能完全水乳交融、各自發光。」