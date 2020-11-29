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大湖草莓無限吃！「天外天」還有草莓冰淇淋、草莓泡芙
隨著草莓季到來，草莓系餐點、甜點紛紛出爐。隸屬於「天外天」旗下的火烤兩吃餐廳「夯麻辣」與「天外天」，自即日起推出草莓季活動，無限量供應苗栗大湖的「香水草莓」，並且同步有2款草莓系哈根達斯冰淇淋，以及限量的草莓泡芙。12月1日起，另有冬季限定的「麻油花雕雞鍋」與2款哈根達斯全新口味登場。
創業近30年的天外天，提供有麻辣鍋物、無煙燒肉等不同的料理型態。今年7月時，又將原本的西門店重新轉型成為「夯麻辣」吃到飽餐廳，同時提供麻辣鍋物與無煙燒肉。自即日起開始的草莓季活動中，天外天與夯麻辣特別供應苗栗大湖的「香水草莓」上桌。該款草莓的特色是果粒碩大、果肉帶有漸層色澤，口感偏脆且擁有淡雅的香甜，常用於製作甜點。另外店內並提供「草莓」、「草莓起司蛋糕」等2款口味的哈根達斯冰淇淋，以及期間限定的「草莓泡芙」，讓顧客可以品嚐不同滋味的草莓與草莓甜點，通通都是無限供應。
另外自12月1日起，夯麻辣在現有的麻辣、泡菜、蕃茄等湯頭之餘，再新推出冬季限定的「麻油花雕雞鍋」，將老薑以米酒爆香後，將台灣雞肉下鍋快炒，並加入麻油、花雕酒、高湯，增添香氣與濃郁，乃是適合冬季補身的溫潤湯底。另外還有腰子、雞佛、蚵仔、芋頭貢丸等火鍋料可供搭配。同時，店內也將於冬季推出哈根達斯全新口味，包括有「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」、「比利時巧克力榛果」，增添用餐者的新選擇。
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