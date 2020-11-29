快訊

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康哪款新冠疫苗最好？教授解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星戰迷必收！STAR WARS x SWAROVSKI第二波尤達來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供

自1970年代起，「星際大戰」（STAR WARS，簡稱星戰）系列傳奇伴隨著無數人的成長，如今已經成為科幻經典、跨世代的次文化。繼早前推出的R2-D2機器人、BB-8、C-3PO及黑武士擺件後，今年奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）再度推出多款星戰經典角色擺件，將傳統工藝與科幻電影結合，絕對是星戰迷不容錯過的珍藏。

此次推出的新作中，深受歡迎的黑武士再次出現，由擁有551個璀璨迷人的切割面的追經，點綴有多種顏色的印花細節而成。而一直擁有超人氣的經典角色尤達大師，擺件則以291個璀璨迷人的切割面，配上棕色清漆製成的金屬手杖，相當精緻。主人翁之一的天行者路克，則透過411個精雕細琢的切割面的水晶刻畫細節，配上藍色漆面光劍，塑造出準備戰鬥的造型。

這次除了首次推出的莉亞公主、搞笑機器人C-3PO等角色的擺件，傳奇中家喻戶曉的作戰站「死星」則化身應景的掛飾，深受粉絲喜愛的X-Wing戰機太空船，也以璀璨水晶融入發動引擎、激光炮等大量細節，加上拋光金屬支架，為整體設計劃上完美句號，是送禮給星戰迷的最佳選擇。

SWAROVSKI x STAR WARS C-3PO擺件，9,490元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS C-3PO擺件，9,490元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS尤達大師擺件，6,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS尤達大師擺件，6,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS X-Wing戰機擺件，14,900元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS X-Wing戰機擺件，14,900元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS黑武士擺件，14,900元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS黑武士擺件，14,900元。圖／施華洛世奇提供

太空 戰機

延伸閱讀

免於恐懼 被逼上街秋鬥

紳士向／國產黃遊《莎莉絲．地牢脫出》，CG又大又香，滑鼠點好點滿

歡慶佳節 施華洛世奇攜手冰雪奇緣 PANDORA動畫首曝光

Ella辣展水蛇腰 揭勁寶生產VCR見光主因太催淚

相關新聞

星戰迷必收！STAR WARS x SWAROVSKI第二波尤達來了

自1970年代起，「星際大戰」（STAR WARS，簡稱星戰）系列傳奇伴隨著無數人的成長，如今已經成為科幻經典、跨世代的...

好市多黑色購物週壓軸日 巨大生干貝、牛肋條必入手

好市多黑色購物週壓軸日，會員們期待的牛肉、生鮮優惠全都出爐，雖然App主打商品僅新增北海道生干貝、美國特選牛肋條真空包、...

想要凍齡，先讓眼睛變明亮！ 4個好習慣能淡化眼紋

休息是為了走更長遠的路，當然眼睛最好的修復就是睡覺。睡覺不只跟身體息息相關，對皮膚更是有明顯的差別，習慣熬夜的人，肌膚容...

天涼吃鍋！7-11推老四川、石二鍋火鍋料 「海底撈自煮火鍋套餐」升級回歸

天氣轉涼，正是吃火鍋的好時機，7-ELEVEN表示，11～12月正式進入鍋物旺季，消費者飲食習慣轉為重口味，尤其氣溫降到...

瘦子呼叫「辣台妹」蔡依林 合體穿Berluti「帥美的」留言爆棚

近日蔡依林正進行「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」，她和頑童MJ116合體引來爆量留言，紛紛表示「...

思念的旺季 伯爵PIAGET快遞冬日誠摯情意

即將邁入十二月，空氣裡似乎都是甜甜的味道。雖然台灣並非降雪的國度，但每到12月下旬，雪花、節慶、相慶，總帶給人團聚的甜蜜...

毛茸茸的MK、UGG便鞋超暖 耶誕派對少女系穿搭就選它

時序入冬，MICHAEL KORS副線品牌MICHAEL Michael Kors（MMK）上市溫暖的毛絨鞋履系列，少女...

六福村下雪了！ 變裝當耶誕老人「票價199」

耶誕鈴聲響起，六福村下雪囉！耶誕小屋已布滿皚皚白雪，除了雪人家族、可愛馴鹿來報到，高達6米的耶誕樹，以及蜜糖國度巨型甜甜...

啤酒找到波本香？臺虎精釀 強島冰啤 纖細香氣7-11限定

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

飯店耶誕樹陸續點燈 添溫馨節慶氛圍

一年一度的耶誕節即將到來，各大飯店業者的耶誕樹也陸續點燈，晶華酒店、君悅酒店、圓山飯店等都已擺出耶誕樹及耶誕布置，要增添...

經濟反彈帶動聖誕送禮商機 法國精品餅乾備貨增3成

國內經濟強勁反彈，國人出不了國，只好留在國內消費，也帶動節慶送禮商機。精品餅乾La trinitaine 法國布列塔尼餅...

買限量香氛助受暴婦幼！THE BODY SHOP耶誕商品超暖心

年末時分到來，大家都準備歡慶耶誕，但仍有人活在恐懼中，THE BODY SHOP探索耶誕節的真正含義，推出限定耶誕禮盒，...

熱門新聞

日薪8000網友超羨慕！他哀怨三個月沒休息 職業曝光了

4縣市豪雨大雨特報！東北季風襲整周 氣象局曝最冷時間

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

「做裝潢的賺翻？」他怨報價百萬貴 網酸：難怪只領23K

口罩夾層有蟲！ 淨新稽查合格並允配合調查

告白一年半對方始終沒回應「每天以淚洗面」網看內容嚇翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。