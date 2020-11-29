星戰迷必收！STAR WARS x SWAROVSKI第二波尤達來了

自1970年代起，「星際大戰」（STAR WARS，簡稱星戰）系列傳奇伴隨著無數人的成長，如今已經成為科幻經典、跨世代的次文化。繼早前推出的R2-D2機器人、BB-8、C-3PO及黑武士擺件後，今年奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）再度推出多款星戰經典角色擺件，將傳統工藝與科幻電影結合，絕對是星戰迷不容錯過的珍藏。

此次推出的新作中，深受歡迎的黑武士再次出現，由擁有551個璀璨迷人的切割面的追經，點綴有多種顏色的印花細節而成。而一直擁有超人氣的經典角色尤達大師，擺件則以291個璀璨迷人的切割面，配上棕色清漆製成的金屬手杖，相當精緻。主人翁之一的天行者路克，則透過411個精雕細琢的切割面的水晶刻畫細節，配上藍色漆面光劍，塑造出準備戰鬥的造型。