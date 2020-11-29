好市多黑色購物週壓軸日 巨大生干貝、牛肋條必入手

好市多黑色購物週壓軸日，會員們期待的牛肉、生鮮優惠全都出爐，雖然App主打商品僅新增北海道生干貝、美國特選牛肋條真空包、美國富士蘋果3款，但最後一天前往的好處就是整個黑色購物週出現的優惠商品都有機會能夠選購，還沒買夠的可得把握今日壓軸特價機會。

週末新增的優惠商品並不多，大盒的北海道生干貝每盒內含約21～25粒，折價450元，1,449元買回家不管是乾煎還是清蒸都很好吃；美國特選牛肋條真空包也是許多會員超期待的商品，每公斤折價80元，單包大約3公斤左右，可買回家依照喜好的烹煮方式自行切塊處理；美國富士蘋果每盒2.4公斤大約9顆左右，折價110元，特價259元。