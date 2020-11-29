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好市多黑色購物週壓軸日 巨大生干貝、牛肋條必入手

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
美國特選牛肋條真空包每公斤折價80元，單包大約3公斤左右。圖／摘自今購百科
美國特選牛肋條真空包每公斤折價80元，單包大約3公斤左右。圖／摘自今購百科

好市多黑色購物週壓軸日，會員們期待的牛肉、生鮮優惠全都出爐，雖然App主打商品僅新增北海道生干貝、美國特選牛肋條真空包、美國富士蘋果3款，但最後一天前往的好處就是整個黑色購物週出現的優惠商品都有機會能夠選購，還沒買夠的可得把握今日壓軸特價機會。

週末新增的優惠商品並不多，大盒的北海道生干貝每盒內含約21～25粒，折價450元，1,449元買回家不管是乾煎還是清蒸都很好吃；美國特選牛肋條真空包也是許多會員超期待的商品，每公斤折價80元，單包大約3公斤左右，可買回家依照喜好的烹煮方式自行切塊處理；美國富士蘋果每盒2.4公斤大約9顆左右，折價110元，特價259元。

另外，週六新增的LG A9+濕拖無線吸塵器優惠，也是首度在好市多出現的必入手商品，附智慧濕拖吸頭組、縫隙吸頭、地板絨毛吸頭、二合一毛刷，還有2顆鋰電池，現折3,000元，特價14,799元，搶先入手為年終大掃除工具超前部署。而依照現場網友目擊，現場還出現三星Galaxy S20 Ultra 5G手機的優惠，現折3,700元，免綁約33,199元就能入手6.9吋大螢幕5G旗艦手機。

好市多黑色購物週壓軸日必搶購的優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週壓軸日必搶購的優惠商品。圖／摘自Costco App
隱藏版優惠三星Galaxy S20 Ultra 5G手機，現折3,700元，免綁約特價33,199元。圖／摘自今購百科
隱藏版優惠三星Galaxy S20 Ultra 5G手機，現折3,700元，免綁約特價33,199元。圖／摘自今購百科
美國富士蘋果，折價110元，特價259元。圖／摘自今購百科
美國富士蘋果，折價110元，特價259元。圖／摘自今購百科
LG A9+濕拖無線吸塵器組，內含多個吸頭配件，現折3,000元，特價14,799元。圖／摘自今購百科
LG A9+濕拖無線吸塵器組，內含多個吸頭配件，現折3,000元，特價14,799元。圖／摘自今購百科
北海道生干貝每盒內含約21～25粒，折價450元，特價1,449元。圖／摘自今購百科
北海道生干貝每盒內含約21～25粒，折價450元，特價1,449元。圖／摘自今購百科

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