天涼吃鍋！7-11推老四川、石二鍋火鍋料 「海底撈自煮火鍋套餐」升級回歸

天氣轉涼，正是吃火鍋的好時機，7-ELEVEN表示，11～12月正式進入鍋物旺季，消費者飲食習慣轉為重口味，尤其氣溫降到20度以下，熱騰騰的鍋物需求就會大幅提升。看好小家庭、在家自煮火鍋風潮，7-ELEVEN推出名店火鍋料，包括「老四川麻辣綜合火鍋餃」以及石二鍋的人氣單點品項「芋香貢丸」、「蝦爆起司丸」、「濃爆海鮮球」等，在家就能享用名店美食。

根據7-ELEVEN統計，火鍋料銷售高峰在下午5點至晚上7點，主要是因下班買回家可直接料理，7-ELEVEN推出「老四川麻辣綜合火鍋餃」，上市一周即熱銷破千盒。

7-ELEVEN即日起至12月15日推出「鍋聚美味」活動，指定商品任選第2件79折，包括指定冷凍火鍋料、生鮮蔬菜、蛋、豆腐、食材調味品等超過30款品項。

掌握便利商店就近購買的優勢，7-ELEVEN每年冬季都會推出適合小家庭或個人獨享的小規格即食火鍋、湯底商品，今年引進李錦記、ICHIBIKI等國內外知名大廠火鍋湯底，皆為便利商店獨家規格，像是李錦記火鍋上湯採用小包裝濃縮湯底，方便攜帶，除了在家下廚，也是露營野炊的好幫手，其中「李錦記麻辣火鍋上湯」精選花椒及多種調味料濃縮湯底，可做為火鍋或麵條湯底，「李錦記豬骨風味火鍋上湯」則加入黑胡椒粒使湯底更具層次，精選多種材料配製而成，兩款售價皆為33元。