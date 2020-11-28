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瘦子呼叫「辣台妹」蔡依林 合體穿Berluti「帥美的」留言爆棚
近日蔡依林正進行「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」，她和頑童MJ116合體引來爆量留言，紛紛表示「真的很帥欸，這版本炸喜歡」，在舞台上蔡依林和瘦子E.SO都剛好穿了Berluti的冬季系列，分別以檸檬綠色西裝、煙燻綠色皮革外套帶來搶眼的舞台效果。
蔡依林身穿Berluti檸檬綠色西裝的照片po在IG上，標註「謝謝頑童三大帥蒞臨」，粉絲狂留言帥炸了，共同在台上飆唱「幹大事」專輯中的「辣台妹」，粉絲以「姐真的太美了」洗版留言，而瘦子po的影片也讓網友狂喊「帥炸了」，不負他「行走的賀爾蒙」之美譽。
瘦子身上的綠色Berluti西裝，顯見品牌逐漸偏向休閒風格設計，走向輕鬆化的帥氣。Patina古法染色技藝為本季重點，帶來皮革西裝的嶄新視覺，剪裁於正裝與休閒之間自由切換；瘦子詮釋的古法染色的綠色外套皮質柔軟、做工精緻，也展現品牌擅長處理煙燻色的工藝，略帶螢光光澤更顯得相當時髦。
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