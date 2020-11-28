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瘦子呼叫「辣台妹」蔡依林 合體穿Berluti「帥美的」留言爆棚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
蔡依林和瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」同穿Berluti演唱。圖／取自IG
蔡依林和瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」同穿Berluti演唱。圖／取自IG

近日蔡依林正進行「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」，她和頑童MJ116合體引來爆量留言，紛紛表示「真的很帥欸，這版本炸喜歡」，在舞台上蔡依林和瘦子E.SO都剛好穿了Berluti的冬季系列，分別以檸檬綠色西裝、煙燻綠色皮革外套帶來搶眼的舞台效果。

蔡依林身穿Berluti檸檬綠色西裝的照片po在IG上，標註「謝謝頑童三大帥蒞臨」，粉絲狂留言帥炸了，共同在台上飆唱「幹大事」專輯中的「辣台妹」，粉絲以「姐真的太美了」洗版留言，而瘦子po的影片也讓網友狂喊「帥炸了」，不負他「行走的賀爾蒙」之美譽。

瘦子身上的綠色Berluti西裝，顯見品牌逐漸偏向休閒風格設計，走向輕鬆化的帥氣。Patina古法染色技藝為本季重點，帶來皮革西裝的嶄新視覺，剪裁於正裝與休閒之間自由切換；瘦子詮釋的古法染色的綠色外套皮質柔軟、做工精緻，也展現品牌擅長處理煙燻色的工藝，略帶螢光光澤更顯得相當時髦。

瘦子選穿的Berluti小牛皮綠色皮外套，22萬9,000元。圖／Berluti提供
瘦子選穿的Berluti小牛皮綠色皮外套，22萬9,000元。圖／Berluti提供
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
蔡依林和瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」同穿Berluti演唱。圖／取自IG
蔡依林和瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」同穿Berluti演唱。圖／取自IG
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
蔡依林在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」身穿Berluti檸檬綠西服。圖／取自IG
瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」穿Berluti演唱。圖／截取自IG影片
瘦子在「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會高雄站」穿Berluti演唱。圖／截取自IG影片
蔡依林選穿的Berluti檸檬綠西服造型。圖／Berluti提供
蔡依林選穿的Berluti檸檬綠西服造型。圖／Berluti提供

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