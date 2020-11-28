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思念的旺季 伯爵PIAGET快遞冬日誠摯情意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於侏儸山谷「仙子坡」的伯爵，又以Rose、Altiplano、Possession等系列，悠遊於高級珠寶與高級腕表的雙重領域。圖 / PIAGET提供。
位於侏儸山谷「仙子坡」的伯爵，又以Rose、Altiplano、Possession等系列，悠遊於高級珠寶與高級腕表的雙重領域。圖 / PIAGET提供。

即將邁入十二月，空氣裡似乎都是甜甜的味道。雖然台灣並非降雪的國度，但每到12月下旬，雪花、節慶、相慶，總帶給人團聚的甜蜜聯想。伯爵（PIAGET）在節慶時刻獻上Possession、Sunlight、Rose與Altiplano四大系列，藉由珠寶精巧的意念，為心愛之人送上奢華祝福。

玫瑰是伯爵家族傳人Yves Piaget最鍾情的花卉，甚至栽培出同名的玫瑰品種。全新Rose系列以鏤空形式呈現，在繁複花瓣的幾何結構外，並以鏤空的白金鑲鑽戒指、項鍊，吐露出玫瑰花形而上的芬芳香氣。孕育在侏羅山谷「仙子坡（La Côte-aux-Fées）」上的伯爵，一旦冬日來臨時，表廠外總覆蓋著藹藹白雪，但陽光總散發和煦溫暖魅力，Sunlight系列嘗試補捉陽光對比、華麗的光暈與光影流動，垂墜式的耳環與放射狀線條的項鍊，是仙子坡上，百看不厭的奇蹟絕景。

Possession早早已是PIAGET的經典系列、並在2020邁入30周年紀念，可旋轉式機關的設計，讓每一件珠寶都和她的配戴者產生神奇的奇運連結，無論是玫瑰金手鐲、手環、戒指，隨心隨意轉動的瞬間，好運和樂事也悄然現身。但伯爵並未獨厚女性，超薄的Altiplano腕表，除有纖薄的男性款式，今年更帶來彩色金屬表面、鑲鑽的高級珠寶奢華版本。經典的Altiplano Ultimate Automatic 超薄自動上鍊腕表更首度於表圈鑲鑽、並在自動盤飾以品牌經典的夜藍色，像是一首美妙的禮讚、盡情歌頌與摯愛相聚的優雅時光。

伯爵（PIAGET）在節慶時刻獻上Possession、Sunlight、Rose與Altiplano四大系列，藉由珠寶精巧的意念，為心愛之人送上奢華祝福。圖 / PIAGET提供。
伯爵（PIAGET）在節慶時刻獻上Possession、Sunlight、Rose與Altiplano四大系列，藉由珠寶精巧的意念，為心愛之人送上奢華祝福。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession系列18K玫瑰金雙圈鑽石手鐲，27萬8,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession系列18K玫瑰金雙圈鑽石手鐲，27萬8,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Rose系列18K白金鏤空玫瑰鑽石耳環，59萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Rose系列18K白金鏤空玫瑰鑽石耳環，59萬5,000元。圖 / PIAGET提供。

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