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毛茸茸的MK、UGG便鞋超暖 耶誕派對少女系穿搭就選它
時序入冬，MICHAEL KORS副線品牌MICHAEL Michael Kors（MMK）上市溫暖的毛絨鞋履系列，少女心爆棚；而UGG也有經典的絨毛休閒鞋款，為冬日帶來暖洋洋的氛圍。
在屬於耶誕假期的12月，MMK推出嶄新的輕便絨毛便鞋系列；蓬鬆又毛茸茸的交叉Lala鞋，穿上後彷彿被柔軟的雲朵包覆著，是滿懷少女心的必備單品，色彩包括清爽中性的米駝色，或是甜美夢幻的櫻花粉色，歲末穿著它去參加耶誕派對，享受繽紛熱鬧的姊妹淘冬日歡聚，相當適合。而以MK Logo圖樣打造的Janis便鞋，有著緹花布面以及柔軟的人造皮草絨毛內襯，觸感夢幻，推出設計師Michael Kors鍾愛的駝色，以及女孩們最愛的冰淇淋淡粉色。
澳洲品牌UGG的冬日鞋款向來就有著相當溫暖的各式絨毛鞋履，經典的Oh Yeah推出7種顏色，包括夢幻雲朵粉、淡藍色等，大底設計更為輕便悠閒，可搭襯連身裙、丹寧褲等，且於HERproject工廠製造，為就業女性提供更多支持。便鞋系列則有Fluff Yeah款式，鞋面為舒適的羊皮，以動物紋或是黃道帶星圖做為炫目的圖樣設計。
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