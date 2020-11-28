毛茸茸的MK、UGG便鞋超暖 耶誕派對少女系穿搭就選它

時序入冬，MICHAEL KORS副線品牌MICHAEL Michael Kors（MMK）上市溫暖的毛絨鞋履系列，少女心爆棚；而UGG也有經典的絨毛休閒鞋款，為冬日帶來暖洋洋的氛圍。

在屬於耶誕假期的12月，MMK推出嶄新的輕便絨毛便鞋系列；蓬鬆又毛茸茸的交叉Lala鞋，穿上後彷彿被柔軟的雲朵包覆著，是滿懷少女心的必備單品，色彩包括清爽中性的米駝色，或是甜美夢幻的櫻花粉色，歲末穿著它去參加耶誕派對，享受繽紛熱鬧的姊妹淘冬日歡聚，相當適合。而以MK Logo圖樣打造的Janis便鞋，有著緹花布面以及柔軟的人造皮草絨毛內襯，觸感夢幻，推出設計師Michael Kors鍾愛的駝色，以及女孩們最愛的冰淇淋淡粉色。