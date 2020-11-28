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毛茸茸的MK、UGG便鞋超暖 耶誕派對少女系穿搭就選它

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供

時序入冬，MICHAEL KORS副線品牌MICHAEL Michael Kors（MMK）上市溫暖的毛絨鞋履系列，少女心爆棚；而UGG也有經典的絨毛休閒鞋款，為冬日帶來暖洋洋的氛圍。

在屬於耶誕假期的12月，MMK推出嶄新的輕便絨毛便鞋系列；蓬鬆又毛茸茸的交叉Lala鞋，穿上後彷彿被柔軟的雲朵包覆著，是滿懷少女心的必備單品，色彩包括清爽中性的米駝色，或是甜美夢幻的櫻花粉色，歲末穿著它去參加耶誕派對，享受繽紛熱鬧的姊妹淘冬日歡聚，相當適合。而以MK Logo圖樣打造的Janis便鞋，有著緹花布面以及柔軟的人造皮草絨毛內襯，觸感夢幻，推出設計師Michael Kors鍾愛的駝色，以及女孩們最愛的冰淇淋淡粉色。

澳洲品牌UGG的冬日鞋款向來就有著相當溫暖的各式絨毛鞋履，經典的Oh Yeah推出7種顏色，包括夢幻雲朵粉、淡藍色等，大底設計更為輕便悠閒，可搭襯連身裙、丹寧褲等，且於HERproject工廠製造，為就業女性提供更多支持。便鞋系列則有Fluff Yeah款式，鞋面為舒適的羊皮，以動物紋或是黃道帶星圖做為炫目的圖樣設計。

MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Janis老花緹花織紋絨毛便鞋，3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Janis老花緹花織紋絨毛便鞋，3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Lala絨毛涼鞋，各3,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Lala絨毛涼鞋，各3,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS和UGG都推出毛茸茸的冬日便鞋。圖／MICHAEL KORS提供、取自UGG官網
MICHAEL KORS和UGG都推出毛茸茸的冬日便鞋。圖／MICHAEL KORS提供、取自UGG官網
UGG Oh Yeah鞋款，共有7種顏色。圖／取自UGG官網
UGG Oh Yeah鞋款，共有7種顏色。圖／取自UGG官網
MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK絨毛鞋款，3,400～3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Janis經典駝色老花緹花織紋絨毛便鞋，3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Janis經典駝色老花緹花織紋絨毛便鞋，3,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Lala粉色絨毛涼鞋，3,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK Lala粉色絨毛涼鞋，3,400元。圖／MICHAEL KORS提供
UGG Fluff Yeah Slide Leopard鞋款，推出豹紋、斑馬紋、星圖等多種款式。圖／取自UGG官網
UGG Fluff Yeah Slide Leopard鞋款，推出豹紋、斑馬紋、星圖等多種款式。圖／取自UGG官網
UGG Oh Yeah鞋款系列每年冬季都會推出新色。圖／取自UGG官網
UGG Oh Yeah鞋款系列每年冬季都會推出新色。圖／取自UGG官網

品牌 澳洲

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