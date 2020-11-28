六福村下雪了！ 變裝當耶誕老人「票價199」

耶誕鈴聲響起，六福村下雪囉！耶誕小屋已布滿皚皚白雪，除了雪人家族、可愛馴鹿來報到，高達6米的耶誕樹，以及蜜糖國度巨型甜甜圈裝置點綴，讓園區更添濃濃北國風情。六福村「童話耶誕」11月28日起繽紛登場，從遙遠北國趕來參加年終盛典的耶誕老公公，也正在園區等候大家。

近百公頃寬廣的園區，究竟能在哪些地方找尋到耶誕老公公呢？第一、立刻前進美國大西部牛排館，欣賞「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現在身邊。線索二、每日下午14：00準時參加「歡樂耶誕大遊行」(周一停演)，除了胡桃鉗騎兵隊在白雪紛飛下帥氣滑冰登場，最佳男主角耶誕老公公也將出場同樂，幸運的遊客還有機會拿到耶誕老公公的神秘小禮物。線索三、參加每日下午15：00(周一除外)在耶誕小屋登場的「耶誕老公公見面會」，獨家享受和耶誕老公公一起合拍拍立得照片的尊榮體驗。