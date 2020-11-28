啤酒找到波本香？臺虎精釀 強島冰啤 纖細香氣7-11限定

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每一種酒品都有直觀的風味聯想，例如單寧與葡萄酒、大麥與啤酒、波本與威士忌，但啤酒也能飄出波本香氣？臺虎精釀以「9.99調啤系」再延伸，進化為頂級「BLACK LABEL」系列的限量款「強島冰啤」，酒體曾於波本木桶中作用，加上特殊釀造工序，為酒體添增了濃郁的香草與堅果香。

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由於美國肯塔基州的波本桶木桶本身帶有豐富的花香、奶油、堅果等風味，臺虎精釀的「強島冰啤」先後將酒體注入波本桶中、再將烘烤過的橡木塊浸泡於發酵槽中，為風味賦予了複雜性，木質調的煙燻「香」氣在前，酸甜的滋味則來自柑橘、花香調的梅爾檸檬汁，別出心裁。

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