買限量香氛助受暴婦幼！THE BODY SHOP耶誕商品超暖心

年末時分到來,大家都準備歡慶耶誕,但仍有人活在恐懼中,THE BODY SHOP探索耶誕節的真正含義,推出限定耶誕禮盒,包括3款限定香氛,有著茉莉、蔓越莓、香草等系列,並與勵馨基金會合作,為弱勢婦幼重現家園,幫助受暴婦女重建新生活。

THE BODY SHOP今年的耶誕禮盒,特別暖心,包裝採用來自尼泊爾社區公平交易的再生紙,減少包裝材料,總材料比過去節省80公噸,充滿環保意識。另預計目標捐出100萬元給勵馨基金會,只要購買THE BODY SHOP商品,就會捐出一定比例的消費額度,鼓勵弱勢婦幼勇敢發聲。

耶誕節推出的3款限定香氛,其中迷人優雅的茉莉系列,前味有橙花、白桃,中味有茉莉與玫瑰,後味是麝香與雪松,採用印度高級茉莉,商品涵蓋茉莉潔膚皂、茉莉身體滋養霜與沐浴系列,包括有沐浴果醬、美肌優格、香霧和護手霜等。