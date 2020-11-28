聽新聞
test
0:00 / 0:00
買限量香氛助受暴婦幼！THE BODY SHOP耶誕商品超暖心
年末時分到來，大家都準備歡慶耶誕，但仍有人活在恐懼中，THE BODY SHOP探索耶誕節的真正含義，推出限定耶誕禮盒，包括3款限定香氛，有著茉莉、蔓越莓、香草等系列，並與勵馨基金會合作，為弱勢婦幼重現家園，幫助受暴婦女重建新生活。
THE BODY SHOP今年的耶誕禮盒，特別暖心，包裝採用來自尼泊爾社區公平交易的再生紙，減少包裝材料，總材料比過去節省80公噸，充滿環保意識。另預計目標捐出100萬元給勵馨基金會，只要購買THE BODY SHOP商品，就會捐出一定比例的消費額度，鼓勵弱勢婦幼勇敢發聲。
耶誕節推出的3款限定香氛，其中迷人優雅的茉莉系列，前味有橙花、白桃，中味有茉莉與玫瑰，後味是麝香與雪松，採用印度高級茉莉，商品涵蓋茉莉潔膚皂、茉莉身體滋養霜與沐浴系列，包括有沐浴果醬、美肌優格、香霧和護手霜等。
有著戀愛感的蔓越梅系列，前味有杜松莓、覆盆子，中味則是藍莓、薄荷，後味黑莓、麝香等，推薦能讓肌膚柔嫩的蔓越莓沐浴膠，還有滋潤的護手霜，搭配潔膚皂、星星浴糖；帶來溫暖敢的香草系列，前味是椰子、太妃糖、中味香草、紫羅蘭，以及後味檀香、琥珀，彷彿有著濃郁甜美感，推出的香草美肌優格，添加馬達加斯加香草、有機杏奶等，輕揉按摩即可吸收，最適合乾肌一族。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言