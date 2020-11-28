買限量香氛助受暴婦幼！THE BODY SHOP耶誕商品超暖心

年末時分到來，大家都準備歡慶耶誕，但仍有人活在恐懼中，THE BODY SHOP探索耶誕節的真正含義，推出限定耶誕禮盒，包括3款限定香氛，有著茉莉、蔓越莓、香草等系列，並與勵馨基金會合作，為弱勢婦幼重現家園，幫助受暴婦女重建新生活。

THE BODY SHOP今年的耶誕禮盒，特別暖心，包裝採用來自尼泊爾社區公平交易的再生紙，減少包裝材料，總材料比過去節省80公噸，充滿環保意識。另預計目標捐出100萬元給勵馨基金會，只要購買THE BODY SHOP商品，就會捐出一定比例的消費額度，鼓勵弱勢婦幼勇敢發聲。

耶誕節推出的3款限定香氛，其中迷人優雅的茉莉系列，前味有橙花、白桃，中味有茉莉與玫瑰，後味是麝香與雪松，採用印度高級茉莉，商品涵蓋茉莉潔膚皂、茉莉身體滋養霜與沐浴系列，包括有沐浴果醬、美肌優格、香霧和護手霜等。