LV對抗愛滋聯名運動鞋12月上市 未來感時髦透明款超炫

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）投身公益，與對抗愛滋病組織(RED)合作，推出限量款Louis Vuitton I (RED)運動鞋，用以支持對抗愛滋病；而此限量鞋型來自Trainer運動鞋的輪廓，也在早春推出各式嶄新色彩，還有摩登的透明橡膠款。

12月上市的Louis Vuitton I (RED)運動鞋是為支持對抗愛滋而生，鞋履原型來自路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh在2019年春夏男裝秀中首度發表的Trainer運動鞋，Louis Vuitton I (RED)以白色皮革搭配鮮紅色邊條、細節，低幫球鞋的鞋底鑲嵌著經典花紋，於義大利製造。(RED)創立於2006年，主要為迦納、肯亞、賴索托、南非等國家提供HIV／愛滋病補助金，在全球已有超過1.8億人受惠，而此次路易威登與(RED)合作運動鞋，每售出一雙品牌即捐獻200美元、約合台幣5,756元給予(RED)。