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金色蜜蜂好閃耀！嬌蘭加碼耶誕必入手5禮盒，CP值超高
到了年底送禮、交換禮物的旺季，還沒想好要送什麼禮物嗎？法國保養品牌嬌蘭推出5款GOLDEN BEE金耀蜂舞限定禮盒，產品涵蓋皇家蜂王乳平衡油、雙導精華、小黑裙淡香精、我的印記淡香精等，另還加碼推出耶誕限定法式包裝服務，讓大家送禮超有面子。
喜愛保養的人，最推薦送「皇家蜂王乳平衡油聖誕限定禮盒組」，內含明星產品皇家蜂王乳平衡油大容量50ml，還有同系列的乳蜜露15ml、超拉提亮眼霜3ml，搭配化妝包與禮盒包裝，售價5,300元，自己用也會很開心，在官網與百貨專櫃均有售。
官網則一口氣推了4款限定禮盒，「皇家蜂王乳雙導精華大聖誕限定禮盒組」以一上市就賣出好成績，能改善肌膚問題的皇家蜂王乳雙導精華50ml，搭配乳蜜露 40ml、平衡油5ml、眼霜3ml，一組就能度過秋冬抗老保養。
香水控必收「嬌蘭小黑裙淡香精–璀璨煙花聖誕版」，小黑裙淡香精中，以玫瑰為主，搭配前味的黑櫻桃、佛手柑，還有後味的紅茶、零陵香豆、虎尾草，是香迷必收。
另一組合「嬌蘭小黑裙淡香水超值組」，一口氣帶回淡香水50ml＋10ml，還有身體乳30ml，該款淡香水結合柑橘、白麝香與玫瑰香氣，更具個性。而女神安潔莉娜裘莉代言的「嬌蘭我的印記淡香精超值組」，充滿東方香味，一次入手我的印記淡香精30ml與身體乳30ml。
從12月1日至31日，凡於法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店，單品消費滿3,500元，前150名者即可享有「GOLDEN BEE金耀蜂舞聖誕限定法式禮盒包裝服務」。150名以外的消費者，也可享有常規版嬌蘭法式禮盒。同時間於百貨專櫃消費，不限金額有GOLDEN BEE金耀蜂舞聖誕限定法式包裝紙包裝服務。
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