美麗信五星防疫！吃雪蛤、雪燕 再送「Switch健身環」

星級防疫旅館愈來愈多，業者也必須挖空心思想創意。台北市規模最大的分流式防疫旅館「美麗信花園酒店」，推出五星防疫專案。12月起入住防疫樓層，毎周提供現燉的「冰糖雪蛤雙仁湯」及「桃膠雪燕燉銀耳」，再帶回全新「Switch健身環」，每晚專案價5,200元起(含稅、服務費)。

此外，美麗信另有提供「輕食住房」專案，含三餐每晚4,500元起；「自選住房」專案可任選套餐及單點服務，每晚5,500元起。以上專案每日各加700元，也可將全新Switch帶回家。

其中，針對「自選住房」專案，毎月單周三晚間提供「碳烤日本和牛牛排」，採用熊本縣黑毛和牛種「和王」品種，油花細緻、入口即化。每月雙周三晚間提供「蒜味奶油玫瑰龍蝦」，吃起來有股淡淡栗子香氣，美味非常。

美麗信強調，檢疫旅客入住時，將經由專屬通道直達指定樓層，並由特別編列獨立部門提供相關服務，入住期間皆不提供房卡，無法搭乘電梯至美麗信其他空間及餐廳、健身俱樂部，絕無任何共同接觸及共用飯店公共空間疑慮發生。