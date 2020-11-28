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信義區打卡新地標！「放大千倍」Nespresso耶誕倒數月曆來了
2020年即將步入尾聲，到處瀰漫著濃厚的節慶氛圍，歡慶耶誕佳節的來臨！瑞士頂級咖啡品牌Nespresso今年首度在台販售「耶誕倒數月曆」，開賣不到兩周就已全數售罄。來不及搶購的咖啡迷別灰心，Nespresso「放大千倍」咖啡倒數月曆的驚喜體驗，12月1日起將搬到信義街頭。
Nespresso咖啡倒數月曆打卡地標，將現身誠品信義店1樓戶外廣場 (近新光三越A4)，12月1日至明年1月1日陪伴大家倒數耶誕節。整座咖啡倒數月曆裝置，以梯形方盒、超過200公分高的造型佇立於誠品信義店門前，同時與台北101繽紛相映。迷人的湛藍色與俐落線條交織點綴，每扇倒數小門後，也都藏著不同的驚喜，一旁幸福堆疊著大大小小的禮物盒，散發出滿滿的節慶氛圍。
隨著耶誕節腳步愈來愈近，也有多項優惠登場。12月1日至31日加入Nespresso LINE好友，即可用簡單3步驟打造專屬耶誕卡片給家人摯友，送禮者及收禮者都可獲得咖啡兌換券，可至全台Nespresso指定門市兌換一杯節慶限定咖啡。
此外，Nespresso臉書官方粉絲團也將同步舉辦抽獎活動，於活動貼文下方上傳與Nespresso咖啡倒數月曆打卡地標的合照，並標記兩位好友，就有機會抽中萬元咖啡拉花旗艦機、限量配件等好禮。
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