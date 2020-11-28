星巴克唯一入駐飯店「時代寓所門市」 獨家商品搶先看

星巴克目前唯一入駐飯店門市「時代寓所門市」，將於12月2日與飯店同步開幕。台北時代寓所飯店一樓，鄰近捷運善導寺站4號出口，一進入門市，映入眼簾的是沿著牆面窗框的ㄇ字型樑柱，以細緻的銅色烤漆條收邊，挑高也是全台星巴客之最；色彩也如濃縮咖啡般，淺灰至深灰的漸層。更重要的是，這裡有多項時代寓所門市獨賣商品。

歡慶時代寓所門市開幕，星巴克首度推出「雙果酥旅人霧黑收納包」，以經典雙果酥裝入特別開發的隨行收納包中，霧黑質感十分有型，每組1,360元；另也有馬克杯、隨行卡及隨行牙刷等。馬克杯描繪出來往的旅人們，在城市的咖啡角落中優雅駐足的時光，小杯組300元、大杯組550元；另有滿額贈獨家商品，如行李掛牌、永續循環試飲杯，送完為止。以上皆同步於12月2日時代寓所門市開幕首賣。

此外，星巴克時代寓所門市也導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案、「酒精專案」及「現烤專案」，可搭配新鮮的現烤麵包與餅乾。

「時代寓所門市」資訊：

門市地址：台北市中正區林森南路7-1號

門市電話：02-23214348

營業時間：

平日6:30~22:30 (6:30~9:30僅服務飯店顧客)

假日 07:00~22:30 (7:00-10:00僅服務飯店顧客)

座席數：97席