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星巴克唯一入駐飯店「時代寓所門市」 獨家商品搶先看

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克獨賣馬克杯。記者羅建怡／攝影
星巴克獨賣馬克杯。記者羅建怡／攝影

星巴克目前唯一入駐飯店門市「時代寓所門市」，將於12月2日與飯店同步開幕。台北時代寓所飯店一樓，鄰近捷運善導寺站4號出口，一進入門市，映入眼簾的是沿著牆面窗框的ㄇ字型樑柱，以細緻的銅色烤漆條收邊，挑高也是全台星巴客之最；色彩也如濃縮咖啡般，淺灰至深灰的漸層。更重要的是，這裡有多項時代寓所門市獨賣商品。

歡慶時代寓所門市開幕，星巴克首度推出「雙果酥旅人霧黑收納包」，以經典雙果酥裝入特別開發的隨行收納包中，霧黑質感十分有型，每組1,360元；另也有馬克杯、隨行卡及隨行牙刷等。馬克杯描繪出來往的旅人們，在城市的咖啡角落中優雅駐足的時光，小杯組300元、大杯組550元；另有滿額贈獨家商品，如行李掛牌、永續循環試飲杯，送完為止。以上皆同步於12月2日時代寓所門市開幕首賣。

此外，星巴克時代寓所門市也導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案、「酒精專案」及「現烤專案」，可搭配新鮮的現烤麵包與餅乾。

「時代寓所門市」資訊：

門市地址：台北市中正區林森南路7-1號

門市電話：02-23214348

營業時間：

平日6:30~22:30 (6:30~9:30僅服務飯店顧客)

假日 07:00~22:30 (7:00-10:00僅服務飯店顧客)

座席數：97席

開幕日：2020/12/2(三) 15:00

星巴克時代寓所門市藝術牆面。圖／星巴克提供
星巴克時代寓所門市藝術牆面。圖／星巴克提供
星巴克時代寓所門市藝術牆面，為在地藝術家以真實的咖啡樹枝經過特殊處理後，結合鮮豔的立體藝術編織品呈現出咖啡植栽的變化。圖／星巴克提供
星巴克時代寓所門市藝術牆面，為在地藝術家以真實的咖啡樹枝經過特殊處理後，結合鮮豔的立體藝術編織品呈現出咖啡植栽的變化。圖／星巴克提供
星巴克獨賣旅行收納盒。記者羅建怡／攝影
星巴克獨賣旅行收納盒。記者羅建怡／攝影
歡慶星巴克時代寓所門市開幕，凡於星巴克時代寓所門市當日單筆消費滿600元發票，即可獲得星巴克行李掛牌乙組。圖／星巴克提供
歡慶星巴克時代寓所門市開幕，凡於星巴克時代寓所門市當日單筆消費滿600元發票，即可獲得星巴克行李掛牌乙組。圖／星巴克提供
歡慶星巴克時代寓所門市開幕，凡於時代寓所門市內憑單筆消費滿1200元發票，即可獲得星巴克永續循環試飲杯乙個。圖／星巴克提供
歡慶星巴克時代寓所門市開幕，凡於時代寓所門市內憑單筆消費滿1200元發票，即可獲得星巴克永續循環試飲杯乙個。圖／星巴克提供

星巴克 咖啡

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