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揚帆時刻 OMEGA PANERAI 美洲盃賽事各展海上英姿
越是艱難的時刻、越能得見勇氣與突破的可貴。隨著萬變海相競速的帆船賽，除需要智慧、經驗，更要兼具團結與精準、精密特質。沛納海（PANERAI）宣布，將首次擔任由PRADA冠名贊助、第36屆的美洲盃挑戰者選拔系列賽官方時計，該項賽事將於2021年1月15日至2月24日在紐西蘭舉行，獲勝船隊並將在明年3月舉辦的美洲盃決賽中，與衛冕冠軍的「紐西蘭酋長隊」，角逐最終的桂冠。
美洲盃挑戰者選拔系列賽緣起於1970年代，沛納海總裁Jean-Marc Pontroué則表示，能擔任Prada盃的官方時計，因而倍感自豪。而從最先進技術、精密工藝的交流，甚至專門為高科技單體帆船打造的時計腕表，都彰顯以「創新」為基調的沛納海品牌理念，似也暗示了，在不久的將來，我們將能欣賞到專為挑戰者選拔賽聯名的限量款式。
而既然提到衛冕冠軍的紐西蘭酋長，就不得不提隊伍手上配戴的歐米茄（OMEGA）海馬Planet Ocean 600米天文台認證計時碼表。後者已經成為ETNZ的合作夥伴長達25年，兩造情誼甚深。日前OMEGA並參與了ETNZ全新船只「Te Rehutai（浪花號）」的下水典禮，包括歐米茄形象大使Peter Burling與Blair Tuke都配戴上了瑞士製造的Planet Ocean 600米腕表出席下水典禮。
精密、複雜的9900同軸擒縱自動上鍊機芯，經過大師天文台認證，具有排氦氣閥與600米的防水性能，令腕表兼具可靠、精密的特質，可於平靜或險峻的海相中為競賽添增一臂之力。
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