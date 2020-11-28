亞太區首家Tapestry酒店 「台北時代寓所」12月2日開幕

希爾頓集團旗下品牌、亞太地區第一家Tapestry精選酒店「台北時代寓所Hotel Resonance Taipei」將於12月2日開幕，強調品牌的「獨有特色」以及「本地的真實體驗」，在空間裡說故事，一樓的星巴克也是飯店唯一餐廳，同步推出獨賣品項；據了解，開幕優惠價3360元起，年均房價約在5,500元上下。

希爾頓集團擁有18個各具特色的飯店品牌，Tapestry精選酒店為希爾頓第14個品牌，目前在全球約有42家，每家依地區風格設計、無一相同，名稱各異。

Tapestry台北時代寓所位於台北市中正區幸福里（日治時代劃為幸町），走路1分鐘即抵善導寺捷運站，鄰近台北人氣早餐店「阜杭豆漿」、世界最佳咖啡廳「興波咖啡」，以及台北車站、華山文創園區等，交通便利。飯店共14層樓、175間客房，6種房型、每房10坪起跳，最具特色的是每層樓僅4間的「轉角客房」，大片窗景面對台北101或新光三越。

「台北時代寓所」所在地，是台北市較早開發的區域，曾有大片蒼翠的樟樹林，樟樹的再製品「合成樹脂賽璐珞」也曾是電影膠捲和底片的主要原料，為紀念這歷史，飯店內外都能看到「膠捲」的意象；像是建築外觀，建築師姚仁喜設計有如膠捲盒的堆疊，以清水牆及玻璃表現積木相框，相框中的影像也像一幕幕的流轉變化，透露著過往的美好時光。

「膠卷」也從建築外觀延伸到室內，大廳上方的百葉數位影像「624 fragments」是台灣旅美劇場人孫瑞鴻(Ruey-Horng Sun)的作品，他利用狹縫掃描攝影技術（slit scan）蒐集大量飯店周邊影像，將幸福里的各種顏色以及人們構築出高8米、橫跨18米如卷軸般的巨畫，百葉中一幅幅畫可微觀、也是全景。

大廳也展現幽默與幸福感。被稱為「鎮店之寶」的「希旺」（Hopebird），高183公分的金色鳥兒站直了身向往來旅客行舉手禮，這是「設計界達利」西班牙金童設計師海美．阿永（Jaime Hayon）的創作，可愛又具有童心。

時代寓所僅一家餐廳的星巴克，也與別不同，除了「挑高最高」，立體藝術編織品構築的牆面、此店獨賣的馬克杯、旅行收納盒，都凸顯其獨有特色。此外，二樓的SPA區也是亮點，由BEING spa團隊服務，空間寬敞，同時網羅世界知名水療特色保養，從舒壓、纖體到美容全都包。

台北時代寓所

開幕時間：2020年12月2日

地址：台北市中正區幸福里林森南路7號