18種資源分類超詳細！全台首創「環境友善」酒吧Reply Taipei

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量,害人害己。

由曾獲世界最佳50大酒吧第二名的倫敦「Night Jar」首席調酒師Luca Cinalli、上海Bar Rules的Sam關與本地調酒職人Allen鄭三方打造的Reply Taipei今日執業,於東區商圈打造出全台首間「環境友善」新品牌。原本有海洋工程背景的調酒師Sam也是上海Bar Rules負責人,兩年前他已與Allen、Luca論及Reply的概念。「Reply」意指透過從調酒、餐飲的執行細節不同,回復(恢復)給地球一個友善環境,而Reply的品牌四角視覺則代表了:減少浪費、再利用、回收,最後找到新的出口(way out)。

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量,害人害己。

由於調酒產業大量消耗水資源的特性,門口2.4升的球形回收塔可回收雨水,再利用於廁所、清潔等用途。門口黃色的煙蒂集中盒則兼具問卷箱功能:目前的問題為「你喜歡怎麼調製你的馬丁尼?(How Would You Like your Martini?Shake or Stir?)」,除提醒人們勿隨意棄置垃圾,也帶有趣味的問卷調查可能。可拆解重組的行動式吧台,則方便工作團隊機動攜帶外出,假使未來空間易主,下一位入駐的業主也無需大幅度拆除、可減少工業廢物。店內更首創將垃圾分類為七種塑膠、有色與無色玻璃、金屬製品、紙類、紙容器、衣物、木製品與不可回收的一般垃圾共18個細項,超級用心。

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量,害人害己。

喝什麼好?「Havis Amanda」由Sam所創作,他從芬蘭赫爾辛基的勞動節盛典得到靈感,將Gin & Tonic做變形。過往芬蘭人會飲用口感類似檸檬糖水的「Sima」以慶祝黑暗冬日的結束。這杯調酒則加入瑞典的加味蒸餾酒Aquavit、用發酵蜂蜜製成的Sima、麝香葡萄與蘋果西打,並帶有小茴香、豆蔻的暗示。Allen則從原民文化借鏡、帶來一杯「大地獻禮」:用伏特加萃取肖楠木,再結合薄荷、小黃瓜來詮釋大自然中的清新氣息,同時香草與甜香瓜則帶有年終豐收的喜悅甜蜜。

而在調酒之外,初期更主打「金瓜炒米粉」、「銀魚捲青醬」與「蔭鼓鮮蚵豆腐」三道主食,吃到在地好滋味。全店共35個座位,一旦第二區開放後、則可容納更多空間。初期試營運期間,Sam、Allen與Luca將各自帶來拿手的五杯調酒、合計15杯世界級的經典美味,將能在Reply店內一次享用三位知名調酒師的三手聯彈。同時原本常駐倫敦的Luca也將在農曆年前,每周約2天不定期駐店,將世界頂尖大都會倫敦的絕美特調、限期供應。

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量,害人害己。

「Havis Amanda(左)」是以芬蘭傳統飲品與勞動節為發想,並加入麝香葡萄、蘋果西打;「大地獻禮」(右)則以原民重要的「檳榔」為發想,清新中帶香甜,有山林、豐收的種種暗示。圖 / Reply Taipei提供。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。

以每日新鮮白帶魚去骨、將魚片捲成圓形煎烤,並以香菜,香料,橄欖油製作成青醬,並將魚骨調味烤至酥脆覆蓋於魚身,以零浪費為目標。圖 / Reply Taipei提供。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。

台式經典的「蔭鼓鮮蚵豆腐」,是店內主食推薦之一。圖 / Reply Taipei提供。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。

腳踩式的給水機制,降低餐飲團隊工作時對水資源的耗費。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。