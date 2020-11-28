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18種資源分類超詳細！全台首創「環境友善」酒吧Reply Taipei

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
多達18種的資源回收，是台北調酒界首見。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
多達18種的資源回收，是台北調酒界首見。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由曾獲世界最佳50大酒吧第二名的倫敦「Night Jar」首席調酒師Luca Cinalli、上海Bar Rules的Sam關與本地調酒職人Allen鄭三方打造的Reply Taipei今日執業，於東區商圈打造出全台首間「環境友善」新品牌。原本有海洋工程背景的調酒師Sam也是上海Bar Rules負責人，兩年前他已與Allen、Luca論及Reply的概念。「Reply」意指透過從調酒、餐飲的執行細節不同，回復（恢復）給地球一個友善環境，而Reply的品牌四角視覺則代表了：減少浪費、再利用、回收，最後找到新的出口（way out）。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由於調酒產業大量消耗水資源的特性，門口2.4升的球形回收塔可回收雨水，再利用於廁所、清潔等用途。門口黃色的煙蒂集中盒則兼具問卷箱功能：目前的問題為「你喜歡怎麼調製你的馬丁尼？（How Would You Like your Martini？Shake or Stir？）」，除提醒人們勿隨意棄置垃圾，也帶有趣味的問卷調查可能。可拆解重組的行動式吧台，則方便工作團隊機動攜帶外出，假使未來空間易主，下一位入駐的業主也無需大幅度拆除、可減少工業廢物。店內更首創將垃圾分類為七種塑膠、有色與無色玻璃、金屬製品、紙類、紙容器、衣物、木製品與不可回收的一般垃圾共18個細項，超級用心。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

喝什麼好？「Havis Amanda」由Sam所創作，他從芬蘭赫爾辛基的勞動節盛典得到靈感，將Gin & Tonic做變形。過往芬蘭人會飲用口感類似檸檬糖水的「Sima」以慶祝黑暗冬日的結束。這杯調酒則加入瑞典的加味蒸餾酒Aquavit、用發酵蜂蜜製成的Sima、麝香葡萄與蘋果西打，並帶有小茴香、豆蔻的暗示。Allen則從原民文化借鏡、帶來一杯「大地獻禮」：用伏特加萃取肖楠木，再結合薄荷、小黃瓜來詮釋大自然中的清新氣息，同時香草與甜香瓜則帶有年終豐收的喜悅甜蜜。

而在調酒之外，初期更主打「金瓜炒米粉」、「銀魚捲青醬」與「蔭鼓鮮蚵豆腐」三道主食，吃到在地好滋味。全店共35個座位，一旦第二區開放後、則可容納更多空間。初期試營運期間，Sam、Allen與Luca將各自帶來拿手的五杯調酒、合計15杯世界級的經典美味，將能在Reply店內一次享用三位知名調酒師的三手聯彈。同時原本常駐倫敦的Luca也將在農曆年前，每周約2天不定期駐店，將世界頂尖大都會倫敦的絕美特調、限期供應。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「Havis Amanda（左）」是以芬蘭傳統飲品與勞動節為發想，並加入麝香葡萄、蘋果西打；「大地獻禮」（右）則以原民重要的「檳榔」為發想，清新中帶香甜，有山林、豐收的種種暗示。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「Havis Amanda（左）」是以芬蘭傳統飲品與勞動節為發想，並加入麝香葡萄、蘋果西打；「大地獻禮」（右）則以原民重要的「檳榔」為發想，清新中帶香甜，有山林、豐收的種種暗示。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

以每日新鮮白帶魚去骨、將魚片捲成圓形煎烤，並以香菜，香料，橄欖油製作成青醬，並將魚骨調味烤至酥脆覆蓋於魚身，以零浪費為目標。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
以每日新鮮白帶魚去骨、將魚片捲成圓形煎烤，並以香菜，香料，橄欖油製作成青醬，並將魚骨調味烤至酥脆覆蓋於魚身，以零浪費為目標。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

台式經典的「蔭鼓鮮蚵豆腐」，是店內主食推薦之一。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台式經典的「蔭鼓鮮蚵豆腐」，是店內主食推薦之一。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

腳踩式的給水機制，降低餐飲團隊工作時對水資源的耗費。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
腳踩式的給水機制，降低餐飲團隊工作時對水資源的耗費。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

特殊設計、可拆解、機動性強的工作檯，也嘗試減少未來不必要的工業浪費。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
特殊設計、可拆解、機動性強的工作檯，也嘗試減少未來不必要的工業浪費。圖 / Reply Taipei提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 倫敦 上海

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