正裝的剪裁美學 DIOR、LV男裝要不要這麼帥

DIOR MEN創意總監Kim Jones近期發表現代剪裁男裝系列（DIOR Modern Tailoring），用以展現剪裁即是高級訂製的精髓，並同步推出可以搭襯的B27休閒鞋、CD馬銜釦樂福鞋；而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是釋出2021早春男裝的配件，以Monogram tapestry為印花，是富於詩意又復古的紋樣。

剪裁一直是DIOR工坊的重要元素，男裝現代剪裁膠囊系列詮釋正裝美學，融會了品牌經典元素以及Kim Jones珍視的當代精神，共推出3套服裝，以3款布料製成，休閒而高雅，也可混搭出多種風格。雙排扣西裝外套綴以標誌性的交叉飾帶，工作服款式則散發都會的簡約氣質，哈靈頓外套相對悠閒舒適，面料選用初剪羊毛和馬海毛混紡、威爾斯親王格紋布料等，三款外套均裝飾霧黑CD別針，西裝也首次配搭籐格紋襯裡和相應的內鈕釦，而品牌經典Bar Jacket象徵高級訂製精神的手工縫製包釦，也沿用在此作為考究細節。

路易威登則是釋出早春男裝的配件系列，形象照的影像風格退回十九世紀的黑暗幽微，像是在博物館的雕像或掛畫，以懷舊風情來表現設計師心中的平衡、風格與優雅。2021早春系列，男裝藝術總監Virgil Abloh從既定的服裝與配件中重新探索細緻差別，例如monogram轉變為掛毯印花的Monogram tapestry新式紋樣，作為翻蓋Eurostar郵差包、後背包及腰包等設計。

█DIOR Modern Tailoring現代剪裁男裝系列形象影片：