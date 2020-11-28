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正裝的剪裁美學 DIOR、LV男裝要不要這麼帥

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B27黑色光滑小牛皮與DIOR Oblique緹花中筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供

DIOR MEN創意總監Kim Jones近期發表現代剪裁男裝系列（DIOR Modern Tailoring），用以展現剪裁即是高級訂製的精髓，並同步推出可以搭襯的B27休閒鞋、CD馬銜釦樂福鞋；而路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是釋出2021早春男裝的配件，以Monogram tapestry為印花，是富於詩意又復古的紋樣。

剪裁一直是DIOR工坊的重要元素，男裝現代剪裁膠囊系列詮釋正裝美學，融會了品牌經典元素以及Kim Jones珍視的當代精神，共推出3套服裝，以3款布料製成，休閒而高雅，也可混搭出多種風格。雙排扣西裝外套綴以標誌性的交叉飾帶，工作服款式則散發都會的簡約氣質，哈靈頓外套相對悠閒舒適，面料選用初剪羊毛和馬海毛混紡、威爾斯親王格紋布料等，三款外套均裝飾霧黑CD別針，西裝也首次配搭籐格紋襯裡和相應的內鈕釦，而品牌經典Bar Jacket象徵高級訂製精神的手工縫製包釦，也沿用在此作為考究細節。

路易威登則是釋出早春男裝的配件系列，形象照的影像風格退回十九世紀的黑暗幽微，像是在博物館的雕像或掛畫，以懷舊風情來表現設計師心中的平衡、風格與優雅。2021早春系列，男裝藝術總監Virgil Abloh從既定的服裝與配件中重新探索細緻差別，例如monogram轉變為掛毯印花的Monogram tapestry新式紋樣，作為翻蓋Eurostar郵差包、後背包及腰包等設計。

█DIOR Modern Tailoring現代剪裁男裝系列形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=v-neJmOnr1w&feature=youtu.be

路易威登早春男裝運用monogram的低調壓紋帶來奢華質感。圖／LV提供
路易威登早春男裝運用monogram的低調壓紋帶來奢華質感。圖／LV提供
DIOR和LV近期推出嶄新造型或配件。圖／DIOR、LV提供
DIOR和LV近期推出嶄新造型或配件。圖／DIOR、LV提供
LV Monogram tapestry帽款，22,000元。圖／LV提供
LV Monogram tapestry帽款，22,000元。圖／LV提供
LV Mini Soft Trunk，11萬1,000元。圖／LV提供
LV Mini Soft Trunk，11萬1,000元。圖／LV提供
LV Monogram tapestry托特包，88,500元。圖／LV提供
LV Monogram tapestry托特包，88,500元。圖／LV提供
苔蘚綠、孔雀石綠、橄欖綠單品也是路易威登早春男裝的一大看點。圖／LV提供
苔蘚綠、孔雀石綠、橄欖綠單品也是路易威登早春男裝的一大看點。圖／LV提供
DIOR MEN黑色初剪羊毛馬海毛混紡哈靈頓外套，75,000元。圖／DIOR提供
DIOR MEN黑色初剪羊毛馬海毛混紡哈靈頓外套，75,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
B27白色光滑小牛皮與DIOR Oblique Galaxy雕紋低筒休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
CD馬銜釦勃根地酒紅拋光小牛皮樂福鞋，30,000元。圖／DIOR提供
CD馬銜釦勃根地酒紅拋光小牛皮樂福鞋，30,000元。圖／DIOR提供
DIOR MEN初剪羊毛馬海毛混紡雙排扣外套，84,000元。圖／DIOR提供
DIOR MEN初剪羊毛馬海毛混紡雙排扣外套，84,000元。圖／DIOR提供
B27休閒鞋款為搭襯DIOR Modern Tailoring系列的鞋履選擇之一。圖／DIOR提供
B27休閒鞋款為搭襯DIOR Modern Tailoring系列的鞋履選擇之一。圖／DIOR提供

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