北市點亮40處耶誕燈海 推集章與消費活動換限量禮品

台北街頭開始有聖誕氣氛，不少地方的路樹、商家都開始掛上閃耀燈飾，台北市政府也不落人後，舉辦「2020 繽紛耶誕玩台北」，集結百貨公司、台北車站周遭與東區等地，共49家特色店家，只要去指定店家消費集電子章3張加上500元單筆消費，就可以兌換限量台北城市杯及熊讚耶誕杯，刺激商圈消費。

台北市長柯文哲表示，北市府今年找了15家百貨公司，還有朝陽、後站、華陰跟東區4大商圈，希望可以透過大商圈帶小商圈的模式，配合活動促進消費。柯文哲說，目前台北共布置了超過40處的燈海裝飾，其中有30處集中在信義區，這都是重要打卡地點。「繽紛聖誕玩台北」也派出胖卡巡迴各商圈，民眾可以查詢胖卡出現的時間和地點，參與集章活動。

柯文哲說，「以我的個性看一看就算了，不過我知道很多年輕人還是會集章，兌換台北城市杯跟熊讚耶誕杯限量禮品，我每次看到這都會覺得有年紀差異，要是我為了拿這兩個杯子還跑這麼地方，我肯定不會去的，這個就是代溝」。

2020繽紛聖誕玩台北共有三項活動邀請市民一同參與，包括使用台北市政府line官方帳號蒐集電子章，在去指定商家消費單筆滿500元，就可獲得限量台北城市杯或熊讚耶誕杯，也會有熊讚耶誕胖卡專車快閃巡迴百貨商圈，最後是台北市40處的燈海景觀，民眾可以前往這些必拍景點，照亮台北各個角落，感受屬於台北市的耶誕氣氛。