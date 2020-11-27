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香水也有保存期限？2招辨別放多久、3重點讓香味不走調

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要香水跟剛買時的味道沒太大差別，該如何保存。圖／摘自 pexels
想要香水跟剛買時的味道沒太大差別，該如何保存。圖／摘自 pexels

說到有效期限，多數人都熟知是食品、日用品、化妝品、保養品等，其餘商品不會刻意在乎它的保質期，尤其是「香水」。

但其實香水也有有效期限的，開封後的香水，除要注意擺放位置是否有陽光直射，香水擺久了，可能會變得跟當初購買時的香味會有所差異，所以到底該如何保存呢？

香水的有效期限

市面上購買的香水，大多不會標示有效期限，有標示的期限約3至5年，在國際上公認的香水開封後使用期限，約於24個月至36個月內要用完，才能確保香氣能在一定的穩定度。

一般來說香水本身含有較高的酒精含量，每次的開關接觸空氣後就容易走味。建議沒有開封過、不常使用的香水，可以存放在避免陽光直射、陰涼乾燥的地方，開封使用香水後，可以有較好的揮發。

香水能夠長期保存

在市面上琳瑯滿目的香水品牌中，購買時會發現有許多不同之處，譬如淡香精約含有80％的純淨酒精，若要保存長久，建議可以挑選含純淨酒精濃度較高的，比較不會有變質的可能性。有些香水是精油占比較高，開封後建議可以在3年用完，讓香氣的揮發依然是最愛的氣味。

以下提供幾個香水的保存方式供大家參考

一、使用香水後，必須確認瓶蓋是否蓋好、關緊，避免香水有揮發的縫隙。

二、將香水擺放在陰涼且乾燥的地方，避免陽光直射，若室內溫差較大的環境，建議放在購買時的盒子中。

三、若香水擺放有一段時間沒使用，使用前可以先將香水瓶倒置，防止香水過早氧化的問題。

建議想要保持香水在每次噴灑都能有預期的美好，避免放置在陽光直射的位置。圖／摘自 pexels
建議想要保持香水在每次噴灑都能有預期的美好，避免放置在陽光直射的位置。圖／摘自 pexels
喜歡的味道固然重要，若不在時間內用完，可能香氣也會隨著時間改變。圖／摘自 pexels
喜歡的味道固然重要，若不在時間內用完，可能香氣也會隨著時間改變。圖／摘自 pexels
香水原來也有「有效期限」購買時該如何選擇。圖／摘自 pexels
香水原來也有「有效期限」購買時該如何選擇。圖／摘自 pexels

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