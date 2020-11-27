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日本賣到缺貨！ORBIS極光悠抗老新品 3步驟打造逆時肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
美容老師柳燕出席ORBIS極光悠系列活動。圖／ORBIS提供
美容老師柳燕出席ORBIS極光悠系列活動。圖／ORBIS提供

日本掀起討論與搶購熱潮的ORBIS u系列，強調簡單保養，在日本常常賣到缺貨，也登上美妝評比的排行榜。將在2021年1月1日，ORBIS推出全新的極光悠系列，同樣主打3款商品，涵蓋清潔、保養與抗老，簡潔的純白瓶身，讓大家使用後，打造出逆時肌膚。

ORBIS向來強調肌膚科學，全新極光悠系列，皆含有忍冬、月見草兩款植萃精華，複合而成的GL促進成分，能深入肌膚核心，能夠提升肌膚活性，提升保濕力，並在化妝水、能量霜中，加入輔助美白成分「傳明酸」，阻斷黑色素形成，讓肌膚柔嫩透亮。

品牌研究發現，糖對於身體有很大的關聯，包括肌膚也是，GL促進成分，能增加糖分進入核心的路徑，能解決暗黃問題。

三步驟保養，先使用潔面乳，有著濃密泡泡，帶走臉上的老廢角質，再使用逆時化妝水，採用高效浸透佩芳，讓肌膚能迅速吸收，提升潤澤續航力，最後以活顏能量霜，配合按摩手法，讓肌膚將美容成分封存在肌膚內部。

從12月1日起，ORBIS還推出極光悠迷你體驗組，特價320元。

ORBIS極光悠潔面乳／120g／750元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠潔面乳／120g／750元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠精華化妝水／180ml／1,250元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠精華化妝水／180ml／1,250元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠活顏能量霜／50g／1,350元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠活顏能量霜／50g／1,350元。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠系列。圖／ORBIS提供
ORBIS極光悠系列。圖／ORBIS提供

日本 抗老

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