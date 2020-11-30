即日起-京站週年慶 超夯商品最低1.1折起 全館3800送400

首四日破盤商品最低1.1折起 聖誕送禮買起來全館3800送400 富邦J卡7600送800元 總回饋率高達22%！二波週年慶時間：12/3(四)-12/14(一)

圖／京站 提供

京站時尚廣場將從12/3至12/14舉辦第二波週年慶，12/3至12/6首4日推出備貨萬樣排隊商品天天破盤價，最低下殺1.1折，此外因應聖誕節即將到來，京站也特別精選，二波首四日CP值高價格又划算的商品，提供給有送禮需求的顧客，全館依舊有滿3800送400，3C/家電滿10000送500的活動，這可是全年購買高單價商品最後時機！另外，12/3至12/25只要當日持京站館內開立發票，至1F卡友商務服務中心，即可享限量包裝品免費包裝禮品乙次。

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● 聖誕送禮免煩惱 12/3-12/6每日一物超值破表！12/3，ESTEE LAUDER夢幻市集聖誕套組，原價12884元，特價2980元，現省9904元；12/4，B1Q小路 Angely開運24K黃金金珠墜，原價4680元，特價 990元，達2.2折；12/5，B1 ORiental TRaffic素面率性短靴，原價4680元，特價500元，達1.1折；12/6，2F Jeffrey Campbell簡約設計感厚底休閒鞋，原價5280元，特價 1200元，達2.3折

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● 全館3800送400首五日加刷富邦J卡7600送800元 總回饋率高達22%全檔期：全館滿3800送400(累贈)、3C/家電單筆滿萬送500(累贈)回門禮：當日單筆滿1499元 （第一波12/4起送文青摺疊收納籃、第二波12/7送日本棉麻立體化妝包）；化內香當日單櫃累計滿6000元，12/3起送保溫保冷多用袋

● 「饗樂88」儲值卡 史上首推！期間限定 送美食88折券 抽88張住宿券京站的美食品牌一直以來都是美食控必踩點的口袋名單！千呼萬喚，眾所矚目的京站台北店「饗樂88」儲值卡推出啦！優惠1.儲值達5,000元，贈B3美食街88折券1張，儲1萬贈3張，同時有機會抽中citizenM酒店免費住宿券 (共抽88名)優惠2.當日使用儲值金單筆消費滿100元可累積1次； 10天贈40點，最高可獲贈Q點120點(即日起-12/31)

● 「去你的新冠 玩我的台灣週年慶」專屬訂製台灣秘境遊因疫情，出國旅遊受到限制，京站本次提供台灣專屬訂製秘境遊行程，一人中獎，四人同行！超過一百名幸運兒能體驗部落巡禮、泉源秘境等旅程,更提供包車、專人導遊服務!活動於即日起-12/14(一)，Q卡友拿當日累計滿6,000元京站發票，即可獲得抽獎機會乙次(可累贈)。

●「親山三日遊」：(各2組)1.花東撒奇萊雅獵徑尋蹤、馬太鞍女人部落，價值76000元；2.屏東神山部落及茂林賞蝶，體驗琉璃珠DIY、石板彩繪，價值72800元；

●「親谷二日遊」：(各2組)1.嘉義珈雅瑪部落巡禮，部落秘境、抓溪蝦體驗，價值58520元；2.南投明潭茶山新版小百岳、泉源秘境，價值54000元；3.苗栗冰與火大峽谷×那桑麻谷加里山，價值49920元

●「親村一日遊」：(各10組)1.新竹霽月九芎落羽松多肉植物天堂，價值12800元；2.宜蘭泰雅秘境蘭陽雙響泡，走訪國家級松羅步道，玉蘭茶體驗，價值12000元