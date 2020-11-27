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ANGUS CHIANG亂入綜藝哏好鬧　影片瀏覽量破百萬超狂

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
阿達等藝人在「vivo 你要喝什麼」組隊並且穿上ANGUS CHIANG 2021春夏系列做為隊服。圖／ANGUS CHIANG提供
阿達等藝人在「vivo 你要喝什麼」組隊並且穿上ANGUS CHIANG 2021春夏系列做為隊服。圖／ANGUS CHIANG提供

喜歡ㄎㄧㄤ搞怪的台灣設計師江奕勳，其同名品牌ANGUS CHIANG常以台灣特色作為設計，近期則是亂入綜藝節目「vivo AC LIVE秀」主持群的服裝，形成2021春夏系列的另類形象片，也向經典老綜藝節目致敬。

在「vivo AC LIVE秀」中，阿Ken、派翠克等人現身節目的劇照，成了ANGUS CHIANG春夏季服裝的形象圖，色彩鮮豔豐富、構圖無厘頭，由阿Ken、派翠克等綜藝節目主持人詮釋服裝，塑造「諧星亂入時尚」的話題。影像風格獨特的照片，來自vivo與江奕勳攜手合作的「vivo AC LIVE秀」宣傳劇照，一連三集大膽翻玩經典台灣綜藝節目「TV搜查線」、「你要去哪裡」與「案發現場躲貓貓」，轉變為「vivo YT搜查線」、「vivo 按發現場」與「vivo 你要喝什麼」，第一集上線後，短短2天觀影人次就突破140萬人，相當強勁。

江奕勳是台灣首位入圍全球時尚大獎LVMH Prize的設計師，近年將珍珠奶茶、檳榔攤、辦桌文化、電子花車等「台灣風味」搬上巴黎時裝周的伸展台，引起高度關注，這次他從本土綜藝節目尋找靈感，將娛樂性十足的塗鴉、剪裁融入2021春夏系列「回憶殺到你．Mem Killer」主題中，江奕勳表示台式綜藝的蓬勃興盛時期，以誇張搞笑的張力帶來歡樂感，這次將ANGUS CHIANG過往九季的精選款式做重新組合設計，特別讓節目中的來賓穿上，將綜藝結合時尚元素，既時髦又娛樂，也是讓大家會心一笑的集體回憶。

█vivo手機 x ANGUS CHIANG的「vivo AC LIVE秀」：第一集「vivo YT搜查線」

https://www.youtube.com/watch?v=k-CyWB1j3fg

阿Ken（右）與派翠克身穿江奕勳ANGUS CHIANG 2021春夏在「vivo YT搜查線」中亮相。圖／ANGUS CHIANG提供
阿Ken（右）與派翠克身穿江奕勳ANGUS CHIANG 2021春夏在「vivo YT搜查線」中亮相。圖／ANGUS CHIANG提供
身穿ANGUS CHIANG 2021春夏的嗨咖與Dora在「vivo 按發現場」中化身警探。圖／ANGUS CHIANG提供
身穿ANGUS CHIANG 2021春夏的嗨咖與Dora在「vivo 按發現場」中化身警探。圖／ANGUS CHIANG提供
嗨咖與Dora用vivo X50 Pro拍攝在「vivo 按發現場」找到的線索。圖／ANGUS CHIANG提供
嗨咖與Dora用vivo X50 Pro拍攝在「vivo 按發現場」找到的線索。圖／ANGUS CHIANG提供

珍珠奶茶

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