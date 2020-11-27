ANGUS CHIANG亂入綜藝哏好鬧　影片瀏覽量破百萬超狂

喜歡ㄎㄧㄤ搞怪的台灣設計師江奕勳，其同名品牌ANGUS CHIANG常以台灣特色作為設計，近期則是亂入綜藝節目「vivo AC LIVE秀」主持群的服裝，形成2021春夏系列的另類形象片，也向經典老綜藝節目致敬。

在「vivo AC LIVE秀」中，阿Ken、派翠克等人現身節目的劇照，成了ANGUS CHIANG春夏季服裝的形象圖，色彩鮮豔豐富、構圖無厘頭，由阿Ken、派翠克等綜藝節目主持人詮釋服裝，塑造「諧星亂入時尚」的話題。影像風格獨特的照片，來自vivo與江奕勳攜手合作的「vivo AC LIVE秀」宣傳劇照，一連三集大膽翻玩經典台灣綜藝節目「TV搜查線」、「你要去哪裡」與「案發現場躲貓貓」，轉變為「vivo YT搜查線」、「vivo 按發現場」與「vivo 你要喝什麼」，第一集上線後，短短2天觀影人次就突破140萬人，相當強勁。

江奕勳是台灣首位入圍全球時尚大獎LVMH Prize的設計師，近年將珍珠奶茶、檳榔攤、辦桌文化、電子花車等「台灣風味」搬上巴黎時裝周的伸展台，引起高度關注，這次他從本土綜藝節目尋找靈感，將娛樂性十足的塗鴉、剪裁融入2021春夏系列「回憶殺到你．Mem Killer」主題中，江奕勳表示台式綜藝的蓬勃興盛時期，以誇張搞笑的張力帶來歡樂感，這次將ANGUS CHIANG過往九季的精選款式做重新組合設計，特別讓節目中的來賓穿上，將綜藝結合時尚元素，既時髦又娛樂，也是讓大家會心一笑的集體回憶。

█vivo手機 x ANGUS CHIANG的「vivo AC LIVE秀」：第一集「vivo YT搜查線」