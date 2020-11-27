草莓季歡樂派對點心／主廚傳授：草莓千層酥、蜂蜜杏仁費南雪
又到了歲末年終的聚會時刻，想要在自家廚房做出超人氣派對點心，又擔心太難太繁複嗎？甜心主廚莉雅 Leah分享，包括當季的草莓千層酥、蜂蜜杏仁費南雪搭奶油與水果，容易到意想不到！快來偷學幾招，手作烘培點心華麗登場，端上桌讓親朋好友都驚嘆不已！
【草莓千層酥】
酥皮的酥脆、香草內餡的滑順綿密、草莓的微酸微甜，三者加起來的草莓千層酥的美味是任何人都無法抗拒的。
● 份量：4個
火侯：上下火180℃
時間：約35分鐘
賞味期限：冷藏約2天
難易度：★★★
● 材料(g)
免裹油千層派皮 1份
● 內餡(g)
牛奶100、細砂糖①8、細砂糖②8、蛋黃20、低筋麵粉6、玉米粉6、香草精2、無鹽奶油25、草莓10顆、防潮糖粉適量
● 事先準備
烤箱預熱，上下火180℃，至少20分鐘。
1個擠花袋、1個尖齒花嘴，將花嘴放入擠花袋中。
低筋麵粉、玉米粉過篩。
無鹽奶油放置室溫回軟。
草莓洗淨去蒂、切半。
● Leah的貼心小提醒
洗淨去蒂、切半草莓也可以換成其他水果，例如：香蕉或藍莓。
● 作法：
1．牛奶、細砂糖①煮至微滾。
2．在攪拌盆放入細砂糖②、蛋黃、低筋麵粉、玉米粉、香草精拌勻。
3．混合拌勻，再將牛奶沖入拌勻的麵湖中。
4．倒回鍋中，小火邊煮邊攪拌，煮至濃稠，冷藏約1小時取出，放入無鹽奶油拌勻，裝入擠花袋中。
5．將做好的千層派皮從冷凍取出，擀成1公分厚度，分割成6等份。
6．表面插洞，撒上糖粉，上面再蓋一個烤盤，放進烤箱180℃，烤35分鐘即可出爐放涼備用。
7．取一片烤好派皮，擠上內餡擺放草莓，再擠上造型。
8．可以撒上些許防潮糖粉裝飾。
【蜂蜜杏仁費南雪（金磚蛋糕）】
費南雪的法文為financier，費南雪是根據法文發音直接翻譯而來, 本意是銀行家的意思，因為費南雪的外型像金磚、金條，所以又被稱為金磚蛋糕。
● 份量：8個
火侯：上下火170℃
時間：約12～15分鐘
賞味期限：常溫約5天
難易度：★☆☆
● 材料(g)
蛋白 50(約1顆)、細砂糖 50、香草精 2、鹽 2、蜂蜜 15、無鹽奶油 55、低筋麵粉 35、泡打粉 1/2小匙、
杏仁粉 35、裝飾杏仁片 20
● 事先準備
烤箱預熱，上下火170℃，至少20分鐘。
8個單顆費南雪模具(SN61545)、1個擠花袋。
低筋麵粉、杏仁粉過篩。
無鹽奶油融化備用。
● Leah的貼心小提醒
杏仁片可以換成其他堅果。
如果不喜愛杏仁粉的味道可以等量換成低筋麵粉。
成品可以擠上打發鮮奶油(動物鮮奶油100g、細砂糖10g快速打發)，隨意裝飾水果即可。
● 作法：
1 費南雪模具用軟化奶油(食譜外)塗抹一層，再撒上低筋麵粉(食譜外)。
2 在攪拌盆放入蛋白、細砂糖、香草精、鹽、蜂蜜稍微拌勻。
3 再加入融化無鹽奶油攪拌均勻。
4 最後加入低筋麵粉、泡打粉、杏仁粉。
5 將麵糊攪拌均勻，裝入擠花袋平均擠在模具中。
6 撒上杏仁片，放進烤箱170℃烤12～15分鐘至金黃色，脫模放涼。
※作者介紹：莉雅 Leah主廚，FB專頁《Leah Huh 莉雅甜心主廚的幸福廚房》。
【以上摘文選自《一鍋烘焙玩到底》、作者：莉雅、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】
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