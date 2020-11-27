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草莓季歡樂派對點心／主廚傳授：草莓千層酥、蜂蜜杏仁費南雪

聯合報 / 文／莉雅 Leah（主廚）
草莓千層酥是當令甜點。圖／上優文化 提供
草莓千層酥是當令甜點。圖／上優文化 提供

又到了歲末年終的聚會時刻，想要在自家廚房做出超人氣派對點心，又擔心太難太繁複嗎？甜心主廚莉雅 Leah分享，包括當季的草莓千層酥、蜂蜜杏仁費南雪搭奶油與水果，容易到意想不到！快來偷學幾招，手作烘培點心華麗登場，端上桌讓親朋好友都驚嘆不已！

【草莓千層酥】

酥皮的酥脆、香草內餡的滑順綿密、草莓的微酸微甜，三者加起來的草莓千層酥的美味是任何人都無法抗拒的。

● 份量：4個

火侯：上下火180℃

時間：約35分鐘

賞味期限：冷藏約2天

難易度：★★★

● 材料(g)

免裹油千層派皮　1份

● 內餡(g)

牛奶100、細砂糖①8、細砂糖②8、蛋黃20、低筋麵粉6、玉米粉6、香草精2、無鹽奶油25、草莓10顆、防潮糖粉適量

● 事先準備

烤箱預熱，上下火180℃，至少20分鐘。

1個擠花袋、1個尖齒花嘴，將花嘴放入擠花袋中。

低筋麵粉、玉米粉過篩。

無鹽奶油放置室溫回軟。

草莓洗淨去蒂、切半。

● Leah的貼心小提醒

草莓千層酥相當適合當派對點心。圖／上優文化 提供
草莓千層酥相當適合當派對點心。圖／上優文化 提供

洗淨去蒂、切半草莓也可以換成其他水果，例如：香蕉或藍莓。

● 作法：

1．牛奶、細砂糖①煮至微滾。

2．在攪拌盆放入細砂糖②、蛋黃、低筋麵粉、玉米粉、香草精拌勻。

3．混合拌勻，再將牛奶沖入拌勻的麵湖中。

4．倒回鍋中，小火邊煮邊攪拌，煮至濃稠，冷藏約1小時取出，放入無鹽奶油拌勻，裝入擠花袋中。

5．將做好的千層派皮從冷凍取出，擀成1公分厚度，分割成6等份。

6．表面插洞，撒上糖粉，上面再蓋一個烤盤，放進烤箱180℃，烤35分鐘即可出爐放涼備用。

7．取一片烤好派皮，擠上內餡擺放草莓，再擠上造型。

8．可以撒上些許防潮糖粉裝飾。

【蜂蜜杏仁費南雪（金磚蛋糕）】

費南雪的外型像金磚，又被稱為金磚蛋糕。圖／上優文化 提供
費南雪的外型像金磚，又被稱為金磚蛋糕。圖／上優文化 提供

費南雪的法文為financier，費南雪是根據法文發音直接翻譯而來, 本意是銀行家的意思，因為費南雪的外型像金磚、金條，所以又被稱為金磚蛋糕。

● 份量：8個

火侯：上下火170℃

時間：約12～15分鐘

賞味期限：常溫約5天

難易度：★☆☆

● 材料(g)　

蛋白 50(約1顆)、細砂糖 50、香草精 2、鹽 2、蜂蜜 15、無鹽奶油 55、低筋麵粉 35、泡打粉 1/2小匙、

杏仁粉 35、裝飾杏仁片 20

● 事先準備

烤箱預熱，上下火170℃，至少20分鐘。

8個單顆費南雪模具(SN61545)、1個擠花袋。

低筋麵粉、杏仁粉過篩。

無鹽奶油融化備用。

● Leah的貼心小提醒

杏仁片可以換成其他堅果。

如果不喜愛杏仁粉的味道可以等量換成低筋麵粉。

成品可以擠上打發鮮奶油(動物鮮奶油100g、細砂糖10g快速打發)，隨意裝飾水果即可。

費南雪搭配鮮奶油水果上桌更豪華，派對午茶都適合。圖／上優文化 提供
費南雪搭配鮮奶油水果上桌更豪華，派對午茶都適合。圖／上優文化 提供

● 作法：

1 費南雪模具用軟化奶油(食譜外)塗抹一層，再撒上低筋麵粉(食譜外)。

2 在攪拌盆放入蛋白、細砂糖、香草精、鹽、蜂蜜稍微拌勻。

3 再加入融化無鹽奶油攪拌均勻。

4 最後加入低筋麵粉、泡打粉、杏仁粉。

5 將麵糊攪拌均勻，裝入擠花袋平均擠在模具中。

6 撒上杏仁片，放進烤箱170℃烤12～15分鐘至金黃色，脫模放涼。

※作者介紹：莉雅 Leah主廚，FB專頁《Leah Huh 莉雅甜心主廚的幸福廚房》。

【以上摘文選自《一鍋烘焙玩到底》、作者：莉雅、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】

書名／《一鍋烘焙玩到底》、作者／莉雅、圖／上優文化 提供
書名／《一鍋烘焙玩到底》、作者／莉雅、圖／上優文化 提供

蜂蜜 食譜

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