螢光色、動物紋通通有！屈臣氏「特殊色醫療口罩」11月28日起陸續開賣

中央流行疫情指揮中心宣布12月1日起將實施秋冬防疫專案，8大類場所、超過50種公共空間必須強制配戴口罩，接收到消費者防疫也想美麗的心聲，屈臣氏宣布11月28日起於全台門市開賣螢光色系、動物紋系列等特殊色醫療級口罩，總計備量超過100萬片，讓消費者在年末聚會派對中也能搭配全身造型。

屈臣氏11月28日獨家開賣的特殊色醫療口罩為50片盒裝台灣製，其中「Watsons X 永猷醫療用口罩」螢光橘、螢光綠兩色隨機不挑款，每盒售價319元；「Watsons X 怡賓醫療用口罩」為粉嫩清新的薰衣草紫色，每盒售價299元。

另外屈臣氏門市也將在12月5日獨家開賣5片裝的「Watsons醫療防護口罩」，共有迷幻斑馬、甜美豹紋等兩款，每包售價69元。全台屈臣氏門市陸續開賣，各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。