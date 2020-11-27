什麼是更好選擇？綠藤生機邀台灣10品牌為生活帶來改變

在生活中，我們每天都在選擇，選擇吃飯、買東西，甚至選擇成為一個什麼樣的人？透過選擇，也可以彰顯出主張與價值，但「生活中永遠有更好的選擇」，台灣保養品牌綠藤生機，創立將邁入10周年，共邀來10個品牌，舉辦線下與線上策展，讓更多人知道，有許多台灣品牌做了不同的選擇，讓台灣變得更好。

選擇，也可以讓我們、台灣變得更好，10個能讓社會共好的台灣品牌，策畫出「關於台灣的N道選擇題」，包括綠藤生機、貝殼放大、社企流、鮮乳坊、女人迷、禾餘麥酒、TFT 為臺灣而教、亞洲手創展、WeMo Scooter、陽光伏特家等都加入，這10品牌在各自的領域，以更勇敢的選擇，想讓社會更好。

以陽光伏特家違例，運用科技與公民力量，加快綠能發展，2019年取得再生能源售電業執照，也是台灣第一家核可的再生能源售電業，共同創辦人馮嘯儒表示，在環境與商業價值間，是可以同時存在的事情。

綠藤生機共同創辦人鄭涵睿也認為，理念與商業可以共存，也希望追求讓環境更好，讓人更快樂。綠藤生機透過創新產品、提倡綠色行動，讓保養與環境永續都能共存。

綠藤生機也邀來詩人導演盧建彰，拍攝「選擇 想成為的那個自己」，觸發大家有更多思考，另也策畫線上活動，以10個議題，共50個選擇題，讓大家更了解台灣在不同領域的現況，詳情可上 https://event.greenvines.com.tw/landing/10years10choices/。