江詩丹頓 X 羅浮宮、佳士得超佛心藝術腕表競拍 帶你Trip巴黎

提及藝術，擁有無數藝術藏品的巴黎「羅浮宮」，是全世界最富盛名的三大美術館之一。假如有機會能把一項藝術品留在手腕上，你的選擇又會是什麼？瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）、羅浮宮與佳士得拍賣三方合作，江詩丹頓將推出一款全世界限量一只的「閣樓工匠（Les Cabinotiers）」腕表，以「為羅浮宮競拍（Bid for the Louvre）」為主題，於佳士得官方網站上公開競拍，競標得主將能從羅浮宮中選取一項藝術作品，化成腕表的琺瑯主題。

這項拍賣的誕生僅是江詩丹頓與羅浮宮合作計畫中的一項。由於2020年全世界受疫情影響，羅浮宮的觀光收入大幅降低，但藏品的維持、整修仍需龐大經費。這只「閣樓工匠（Les Cabinotiers）」」腕表將使用2460自動上鍊機芯、全世界獨一無二僅有一只。拍賣金額將100%捐贈予羅浮宮，除江詩丹頓分文未取，據瞭解連佳士得拍賣也未抽取任何佣金，是一次佛心滿點的共襄盛舉。而以最高價拍得腕表的得主將能從羅浮宮收藏中任選一項，以琺瑯或灰階（Girsille）琺瑯繪製於表面，唯：需扣除掉「蒙娜麗莎微笑」這項作品。

得主將得到兩次的瑞士與巴黎招待，第一次親臨羅浮宮時將於休館日期間，由專家專程導覽、詳盡解說全館收藏。接續再前往日內瓦江詩丹頓的製表之家，與江詩丹頓表廠高層親自面對面，參觀表廠巧奪天工的製表過程；而在等待約9-12個月後、腕表製造完成之後，這位得主將再次為江詩丹頓與羅浮宮二次招待：在得到表款後重返羅浮宮的特定藝術品前，持腕表與藝術品一同合照，留下一段人生絕無僅有的精彩一瞬。

而即便挑選了藝術品，得主仍能決定以藝術品的特定畫面或細節為主題，至於採取琺瑯或灰階琺瑯，則可與琺瑯工匠大師深入討論。通常前者為彩色，灰階琺瑯雖僅有黑白二色，但由於使用了「利摩日白釉（Blanc de Limoges）」，將能透過光影變化，展現出古典感與立體層次。整個計畫將從11月27日台灣時間下午四點起，陸續於江詩丹頓、羅浮宮與佳士得的官方網站公佈資訊，競拍則將於在12月1日至15日期間採網路進行。