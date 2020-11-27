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江詩丹頓 X 羅浮宮、佳士得超佛心藝術腕表競拍 帶你Trip巴黎

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
江詩丹頓與羅浮宮、佳士得一同推出的「Bid for Louvre」專場拍賣，是為羅浮宮募集藏品的維修保養經費。圖 / 江詩丹頓提供。
江詩丹頓與羅浮宮、佳士得一同推出的「Bid for Louvre」專場拍賣，是為羅浮宮募集藏品的維修保養經費。圖 / 江詩丹頓提供。

提及藝術，擁有無數藝術藏品的巴黎「羅浮宮」，是全世界最富盛名的三大美術館之一。假如有機會能把一項藝術品留在手腕上，你的選擇又會是什麼？瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）、羅浮宮與佳士得拍賣三方合作，江詩丹頓將推出一款全世界限量一只的「閣樓工匠（Les Cabinotiers）」腕表，以「為羅浮宮競拍（Bid for the Louvre）」為主題，於佳士得官方網站上公開競拍，競標得主將能從羅浮宮中選取一項藝術作品，化成腕表的琺瑯主題。

這項拍賣的誕生僅是江詩丹頓與羅浮宮合作計畫中的一項。由於2020年全世界受疫情影響，羅浮宮的觀光收入大幅降低，但藏品的維持、整修仍需龐大經費。這只「閣樓工匠（Les Cabinotiers）」」腕表將使用2460自動上鍊機芯、全世界獨一無二僅有一只。拍賣金額將100%捐贈予羅浮宮，除江詩丹頓分文未取，據瞭解連佳士得拍賣也未抽取任何佣金，是一次佛心滿點的共襄盛舉。而以最高價拍得腕表的得主將能從羅浮宮收藏中任選一項，以琺瑯或灰階（Girsille）琺瑯繪製於表面，唯：需扣除掉「蒙娜麗莎微笑」這項作品。

得主將得到兩次的瑞士與巴黎招待，第一次親臨羅浮宮時將於休館日期間，由專家專程導覽、詳盡解說全館收藏。接續再前往日內瓦江詩丹頓的製表之家，與江詩丹頓表廠高層親自面對面，參觀表廠巧奪天工的製表過程；而在等待約9-12個月後、腕表製造完成之後，這位得主將再次為江詩丹頓與羅浮宮二次招待：在得到表款後重返羅浮宮的特定藝術品前，持腕表與藝術品一同合照，留下一段人生絕無僅有的精彩一瞬。

而即便挑選了藝術品，得主仍能決定以藝術品的特定畫面或細節為主題，至於採取琺瑯或灰階琺瑯，則可與琺瑯工匠大師深入討論。通常前者為彩色，灰階琺瑯雖僅有黑白二色，但由於使用了「利摩日白釉（Blanc de Limoges）」，將能透過光影變化，展現出古典感與立體層次。整個計畫將從11月27日台灣時間下午四點起，陸續於江詩丹頓、羅浮宮與佳士得的官方網站公佈資訊，競拍則將於在12月1日至15日期間採網路進行。

至於要挑選漢摩拉比法典、米羅的維納斯、埃及的人面獅身像（或卡諾卜罈）、義大利畫家阿爾欽博多（Giuseppe Arcimboldo）的蔬果人像？無論你是否那位最後的幸運藏家？都是值得奇想一番的開放式問題。

本次拍賣江詩丹頓與佳士得皆未收取任何費用，競拍金額將全數捐贈予羅浮宮，進而支持館藏品的維修保養服務。圖 / 江詩丹頓提供。
本次拍賣江詩丹頓與佳士得皆未收取任何費用，競拍金額將全數捐贈予羅浮宮，進而支持館藏品的維修保養服務。圖 / 江詩丹頓提供。
競拍得主將受邀親臨羅浮宮，並由專家導覽解說全館收藏，最後挑選心愛的一件，成為腕表表面的琺瑯主題。圖 / 江詩丹頓提供。
競拍得主將受邀親臨羅浮宮，並由專家導覽解說全館收藏，最後挑選心愛的一件，成為腕表表面的琺瑯主題。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、畫作「安吉亞里戰役」。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、畫作「安吉亞里戰役」。圖 / 江詩丹頓提供。
「法國舞蹈學院」300周年時，江詩丹頓便曾推出以灰階琺瑯打造的Métiers d'Art限量腕表。圖 / 江詩丹頓提供。
「法國舞蹈學院」300周年時，江詩丹頓便曾推出以灰階琺瑯打造的Métiers d'Art限量腕表。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、「米羅的維納斯（venus-de-milo）」。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、「米羅的維納斯（venus-de-milo）」。圖 / 江詩丹頓提供。
超過200年歷史的江詩丹頓，是藏家與鑑賞家心中的巔峰級高級鐘表品牌。圖 / 江詩丹頓提供。
超過200年歷史的江詩丹頓，是藏家與鑑賞家心中的巔峰級高級鐘表品牌。圖 / 江詩丹頓提供。
擁有無數館藏的羅浮宮，被譽為世界三大美術館之一。圖 / 江詩丹頓提供。
擁有無數館藏的羅浮宮，被譽為世界三大美術館之一。圖 / 江詩丹頓提供。
法國藝術家紀堯姆（Guillaume Coustou）的大理石馬雕塑（horse-of-marly），在以灰階琺瑯製作後的腕表示意範例。圖 / 江詩丹頓提供。
法國藝術家紀堯姆（Guillaume Coustou）的大理石馬雕塑（horse-of-marly），在以灰階琺瑯製作後的腕表示意範例。圖 / 江詩丹頓提供。
創立於1755年的江詩丹頓，又以馬爾他十字的視覺最為經典。圖 / 江詩丹頓提供。
創立於1755年的江詩丹頓，又以馬爾他十字的視覺最為經典。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、畫作「秋天（L'Automne）」。圖 / 江詩丹頓提供。
示意的模擬作品、畫作「秋天（L'Automne）」。圖 / 江詩丹頓提供。
灰階琺瑯的優點，正在能透過黑白與光影變化呈現鮮明的立體層次。圖 / 江詩丹頓提供。
灰階琺瑯的優點，正在能透過黑白與光影變化呈現鮮明的立體層次。圖 / 江詩丹頓提供。
江詩丹頓與羅浮宮的合作，早在2016年由前者協助後者修復了「創世紀（La Creation du monde）」座鐘，該件藝術品歷史為1754年，正是表廠創立的前一年、別具歷史意義。圖 / 江詩丹頓提供。
江詩丹頓與羅浮宮的合作，早在2016年由前者協助後者修復了「創世紀（La Creation du monde）」座鐘，該件藝術品歷史為1754年，正是表廠創立的前一年、別具歷史意義。圖 / 江詩丹頓提供。

羅浮宮 腕表 佳士得

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