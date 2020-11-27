木村光希抱愛犬 撞色可可棕LV靴款 秋日穿搭好帥氣

木村光希（Kōki,）抱著家中的毛小孩Amu註記生活中的「輕鬆時刻」，這張來自姐姐木村心美攝影的照片中，木村光希穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的靴款，呼應Amu的可可棕色，也捎來秋天的氣息。

帽T、牛仔褲和平底半筒靴，簡單俐落的穿搭，合襯木村光希的青春年紀，她腳上的路易威登Polar平底半筒靴，襯墊為防水尼龍面料，也可以作為雪靴之用，內襯柔軟的網眼襯裡、抽繩束口設計方便套穿，是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière依照LV Archlight休閒鞋的波浪鞋底為靈感而設計，採用了特厚橡膠鞋底，除了半筒靴之外，亦有高筒款式。此外，路易威登也以絨面小牛皮革、初剪羊毛以及羊毛襯裡打造Snowdrop平底短靴，羊毛襯裡可拆出晾乾，舒適溫暖適合旅行穿搭；初剪羊毛飾有特大的LV Initials標誌、monogram花卉圖案，時髦高調。

而DIOR在今年冬季也推出chez moi DIOR Granville短靴，以迪奧先生的童年故居作為靈感發想與命名，也象徵這款鞋履以如家般舒適，採用藍色Dior Oblique繡花絲絨製作，點綴如同Dior Book托特包上的Christian Dior刺繡標誌；靴款內為仿羊毛皮襯裡，可於室內或室外穿著，橡膠鞋底飾有迪奧先生的幸運星。