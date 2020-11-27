快訊

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木村光希抱愛犬 撞色可可棕LV靴款 秋日穿搭好帥氣

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
木村光希穿上路易威登的半筒平底靴，DIOR在冬季也推出類似款鞋履。圖／取自IG、品牌官網
木村光希穿上路易威登的半筒平底靴，DIOR在冬季也推出類似款鞋履。圖／取自IG、品牌官網

木村光希（Kōki,）抱著家中的毛小孩Amu註記生活中的「輕鬆時刻」，這張來自姐姐木村心美攝影的照片中，木村光希穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的靴款，呼應Amu的可可棕色，也捎來秋天的氣息。

帽T、牛仔褲和平底半筒靴，簡單俐落的穿搭，合襯木村光希的青春年紀，她腳上的路易威登Polar平底半筒靴，襯墊為防水尼龍面料，也可以作為雪靴之用，內襯柔軟的網眼襯裡、抽繩束口設計方便套穿，是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière依照LV Archlight休閒鞋的波浪鞋底為靈感而設計，採用了特厚橡膠鞋底，除了半筒靴之外，亦有高筒款式。此外，路易威登也以絨面小牛皮革、初剪羊毛以及羊毛襯裡打造Snowdrop平底短靴，羊毛襯裡可拆出晾乾，舒適溫暖適合旅行穿搭；初剪羊毛飾有特大的LV Initials標誌、monogram花卉圖案，時髦高調。

而DIOR在今年冬季也推出chez moi DIOR Granville短靴，以迪奧先生的童年故居作為靈感發想與命名，也象徵這款鞋履以如家般舒適，採用藍色Dior Oblique繡花絲絨製作，點綴如同Dior Book托特包上的Christian Dior刺繡標誌；靴款內為仿羊毛皮襯裡，可於室內或室外穿著，橡膠鞋底飾有迪奧先生的幸運星。

木村光希抱著Amu，穿上和汪星人同色系的可可棕色路易威登Polar平底半筒靴。圖／取自IG
木村光希抱著Amu，穿上和汪星人同色系的可可棕色路易威登Polar平底半筒靴。圖／取自IG
chez moi DIOR Granville短靴，38,000元。圖／取自DIOR官網
chez moi DIOR Granville短靴，38,000元。圖／取自DIOR官網
路易威登Snowdrop平底短靴，44,800元。圖／取自LV官網
路易威登Snowdrop平底短靴，44,800元。圖／取自LV官網
chez moi DIOR Granville短靴，38,000元。圖／取自DIOR官網
chez moi DIOR Granville短靴，38,000元。圖／取自DIOR官網
木村光希家的愛犬Amu，和路易威登Polar平底半筒靴同為可可棕色系。圖／取自IG
木村光希家的愛犬Amu，和路易威登Polar平底半筒靴同為可可棕色系。圖／取自IG
路易威登Polar平底半筒靴，43,200元。圖／取自LV官網
路易威登Polar平底半筒靴，43,200元。圖／取自LV官網
木村光希詮釋路易威登Polar平底半筒靴。圖／取自IG
木村光希詮釋路易威登Polar平底半筒靴。圖／取自IG

LV Dior

延伸閱讀

出道兩年首度裸上身入鏡！木村光希性感詮釋LV「撲克牌包」，掌鏡人竟是姊姊

木村拓哉過壽遭兩女兒聯手出賣 老婆工藤靜香只敢這樣做

男神48歲了！心美、光希大曝木村拓哉嫩爸照　溫馨又搞怪

連《后翼棄兵》女主角也被玩壞！泰國網紅「低成本Cosplay」太有創意，食物惡搞紅遍全網

相關新聞

江詩丹頓 X 羅浮宮、佳士得超佛心藝術腕表競拍 帶你Trip巴黎

提及藝術，擁有無數藝術藏品的巴黎「羅浮宮」，是全世界最富盛名的三大美術館之一。假如有機會能把一項藝術品留在手腕上，你的選...

木村光希抱愛犬 撞色可可棕LV靴款 秋日穿搭好帥氣

木村光希（Kōki,）抱著家中的毛小孩Amu註記生活中的「輕鬆時刻」，這張來自姐姐木村心美攝影的照片中，木村光希穿了路易...

「樂天小熊水晶球、OREO餅乾唱盤」太可愛！7-11推獨家耶誕商品

又到了為耶誕禮物傷腦筋的季節，7-ELEVEN自12月1日起打造「愛‧Sharing」耶誕主題專案架，集結樂事、品客、金...

經典保暖裝備再進化！更輕巧、透氣還能友善環境

加拿大國寶品牌Canada Goose重新詮釋經典THE ICONS系列外套，除了以新的形象問世之外，還提升了保暖、輕量...

疫情時代！「無添加食品」的食尚潮流，你跟上了嗎？

今年新冠疫情的出現，消費者更加注重自主健康管理，想要動得健康、吃得也健康。越來越多消費者挑選產品時會看營養成份標示的習慣，食品資訊除了透明，更希望越簡單越好。在消費者對飲食健康需求更高的情況下，近年來許多無添加食品出現，「無添加食品」成為一股食尚潮流。

香菜、菸草蠟燭想試試？瑞典保養L:A BRUKET開形象櫃

想試試看香菜、菸草的香氛蠟燭嗎？來自瑞典的保養品牌L:A BRUKET就能聞到，日前在新光三越A11開設全台首間形象櫃，...

南港瓶蓋工廠 「自造舞台試驗所」藝起解悶吧！

台灣當代最具代表性的喜劇翹楚卡米地喜劇俱樂部驚喜加入演出！本次將由三位熟男扛霸子–歐耶/Q毛/艾董聯手帶來《歐爸的居酒屋》，身為生活經驗豐富、職場資歷深厚的中年斜槓代表，在這間天南地北聊不完的人生居酒屋內又會迸出什麼爆笑火花？男人肩膀上承載的血淚辛酸史、為五斗米打拼的另類體悟、生活周遭的種種鬱悶，待你親自入場來體悟！

防疫也要有好心情！松果購物應景開賣16款「耶誕限定口罩」

再過一個月就是耶誕節，今年在疫情影響之下，除了張羅耶誕派對與禮物之外，也別忘了戴口罩、勤洗手、保持社交距離，耶誕限定款口...

全台獨家首發！PChome 24h購物11/28開賣「美德迷彩口罩」

在後疫情時代，特殊色口罩向來是搶購焦點，PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩...

Villeret與他們的產地...關於日常的高級感？他說了算

每個重要的精品產業，通常都有些代名詞可以和高級感、優渥劃上等號。例如想到倫敦的Savile Row？你會想到高級訂製服（...

Melody三款浪漫穿搭變長腿少女 搶先在Chloé台中店試裝

Chloé台中大遠百專門店迎來全新的店裝，色調粉嫩更像女孩的夢幻更衣間，瘋瘋貴婦Melody搶先詮釋秋冬新品，展現飄逸浪...

星宇航空宣布明年1月5日開航吉隆坡 每周兩班即起開訂

繼11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今天宣布，明年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線，正面迎向新年旅運市...

熱門新聞

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。