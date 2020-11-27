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長榮樂e購新功能上線 即起消費滿3千可享免息分期付款

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空旗下的國內宅配購物平台長榮樂e購，嚴選各項寰宇精品、美容保健及長榮獨家等商品，全平台不限消費金額皆可免收運費宅配到府，消費金額達3,000元以上即享分期0利率付款，是國內唯一可以用哩程折抵商品全額、享受分期付款輕鬆購物的航空公司。圖／長榮航空提供
長榮航空旗下的國內宅配購物平台長榮樂e購，嚴選各項寰宇精品、美容保健及長榮獨家等商品，全平台不限消費金額皆可免收運費宅配到府，消費金額達3,000元以上即享分期0利率付款，是國內唯一可以用哩程折抵商品全額、享受分期付款輕鬆購物的航空公司。圖／長榮航空提供

長榮航空宣布，旗下的國內宅配購物平台–長榮樂e購，即日起推出「滿額分期輕鬆 GO」功能，凡持有國泰世華、台新及玉山等三家銀行信用卡的卡友，於長榮樂e購網站或APP消費，消費金額達到3000元以上，即可免息分期付款，是國內唯一購物分期0利率、免手續費的航空公司電商平台。

長榮說，樂e購繼六月份推出「你有哩，我有禮」，讓長榮航空無限萬哩遊會員可以運用每1,000哩最高可折抵120元，最多可全額支付商品金額，深獲民眾喜愛，首創國內航空業者開放哩程抵扣商品全額的先例。

此次再度領先推出刷卡結帳金額滿3,000元可以分3期、滿6,000元可以分6期，並與國泰世華、台新及玉山等三家銀行合作，提供0利率與免手續費的優惠，增加一般民眾購物的便利性，也減輕消費者購物負擔，與其他銀行信用卡分期功能未來也將會陸續開通。

長榮說，改變消費者購物習慣，在防疫期間宅經濟當道，今年在宅配購物平台–長榮樂e購上營收成長了3成，哩程兌換品也較往年成長了30倍，熱銷商品包括Hello Kitty米果、波音787飛機模型等長榮獨家商品，以及ANY DI眼鏡套、萬寶龍配件、TIFFANY&CO.香水等機上商品。

長榮說，樂e購電商平台商品共計分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等六大類，品項多達1,200種，並且陸續增加中，為迎接年底消費旺季，11月推出雙11購物優惠，全館單件85折(部分商品除外)，限時活動欲購從速。

12月則推出兩件9折優惠，同樣可搭配不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務。

長榮

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