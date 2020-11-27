「樂天小熊水晶球、OREO餅乾唱盤」太可愛！7-11推獨家耶誕商品

又到了為耶誕禮物傷腦筋的季節，7-ELEVEN自12月1日起打造「愛‧Sharing」耶誕主題專案架，集結樂事、品客、金莎等大廠推出獨家規格「愛‧Sharing」耶誕限定新品，其中最搶眼的就是「樂天小熊餅夢幻許願組」，內附樂天小熊造型水晶球；今年度的金莎耶誕水晶球共有經典款及年度城市款－巴塞隆納知名景點奎爾公園，購買金莎3粒裝滿5件就水晶球。12月2日上午11點起於ibon開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，可將OREO餅乾放在迷你唱盤上播放音樂，每咬一口餅乾都能播出不同旋律，還能錄製語音訊息，耶誕送禮更有心。

7-ELEVEN今年開發多款耶誕應景商品，像是附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、耶誕樹造型的棉花糖等，並精選迪士尼、寶可夢、角落小夥伴等人氣肖象，躍上糖果包裝、食玩或實用生活小物，最低不到百元就能入手，12月1日至12月29日指定糖果、零食、飲料可享2件8折、3件77折優惠。

2020年全新造型Heart迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒可布置在耶誕樹上變成吸睛裝飾，作為交換禮物也很適合；迪士尼Bourbon耶誕水果軟糖讓米奇換上耶誕服裝，包裝採蓄光印刷，黑暗中可看到發光米奇；迪士尼造型磁鐵置物袋共有小熊維尼、史迪奇、奇奇、熊抱歌等4款，每款皆附專屬耶誕卡片與掛繩，可作為留言板與置物袋；迪士尼耶誕水晶燈共有小熊維尼、史迪奇等兩款， 採用3D立體雕刻水晶底座，採用USB充電，可當作照明小夜燈、隨身手電筒或露營探索燈。

12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的除了OREO奧利奧音樂盒之外，還有「Kakao Friends耶誕拖鞋組」，Little Ryan立體臉型造型拖鞋搭配耶誕限定束口禮物袋，售價499元，限量2,000組；「寶可夢絨毛藍牙喇叭」共有皮卡丘、卡比獸等兩款， 附帶鑰匙圈扣，售價699元，每款限量500個。另外還有角落小夥伴超薄型UVC殺菌機、角落小夥伴海洋版泡泡洗手機、角落小夥伴行動暖手寶、角落小夥伴療癒柔光香氛機等。