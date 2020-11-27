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「樂天小熊水晶球、OREO餅乾唱盤」太可愛！7-11推獨家耶誕商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，售價699元。圖／7-ELEVEN提供

又到了為耶誕禮物傷腦筋的季節，7-ELEVEN自12月1日起打造「愛‧Sharing」耶誕主題專案架，集結樂事、品客、金莎等大廠推出獨家規格「愛‧Sharing」耶誕限定新品，其中最搶眼的就是「樂天小熊餅夢幻許願組」，內附樂天小熊造型水晶球；今年度的金莎耶誕水晶球共有經典款及年度城市款－巴塞隆納知名景點奎爾公園，購買金莎3粒裝滿5件就水晶球。12月2日上午11點起於ibon開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，可將OREO餅乾放在迷你唱盤上播放音樂，每咬一口餅乾都能播出不同旋律，還能錄製語音訊息，耶誕送禮更有心。

7-ELEVEN今年開發多款耶誕應景商品，像是附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、耶誕樹造型的棉花糖等，並精選迪士尼、寶可夢、角落小夥伴等人氣肖象，躍上糖果包裝、食玩或實用生活小物，最低不到百元就能入手，12月1日至12月29日指定糖果、零食、飲料可享2件8折、3件77折優惠。

2020年全新造型Heart迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒可布置在耶誕樹上變成吸睛裝飾，作為交換禮物也很適合；迪士尼Bourbon耶誕水果軟糖讓米奇換上耶誕服裝，包裝採蓄光印刷，黑暗中可看到發光米奇；迪士尼造型磁鐵置物袋共有小熊維尼、史迪奇、奇奇、熊抱歌等4款，每款皆附專屬耶誕卡片與掛繩，可作為留言板與置物袋；迪士尼耶誕水晶燈共有小熊維尼、史迪奇等兩款， 採用3D立體雕刻水晶底座，採用USB充電，可當作照明小夜燈、隨身手電筒或露營探索燈。

12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的除了OREO奧利奧音樂盒之外，還有「Kakao Friends耶誕拖鞋組」，Little Ryan立體臉型造型拖鞋搭配耶誕限定束口禮物袋，售價499元，限量2,000組；「寶可夢絨毛藍牙喇叭」共有皮卡丘、卡比獸等兩款， 附帶鑰匙圈扣，售價699元，每款限量500個。另外還有角落小夥伴超薄型UVC殺菌機、角落小夥伴海洋版泡泡洗手機、角落小夥伴行動暖手寶、角落小夥伴療癒柔光香氛機等。

此外，7-ELEVEN自12月2日至12月27日推出「愛‧Sharing 2020精品」全店集點，採預購方式，其中「愛Sharing限量證件套」集滿6點加169元或168點免費送1款，共4款；「愛Sharing限量手提袋」集滿6點加169元或168點免費送1款，共4款。

7-ELEVEN自12月2日起推出「愛‧Sharing」耶誕主題專案架、「愛‧Sharing 2020限量精品」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日起推出「愛‧Sharing」耶誕主題專案架、「愛‧Sharing 2020限量精品」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出樂天小熊餅夢幻許願組，內附樂天小熊造型水晶球，售價169元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出樂天小熊餅夢幻許願組，內附樂天小熊造型水晶球，售價169元。圖／7-ELEVEN提供
快樂馴鹿派對盒榛果脆心巧克力（圖右），售價179元；拼布耶誕襪－耶誕樹造型棉花糖（圖左），售價129元。圖／7-ELEVEN提供
快樂馴鹿派對盒榛果脆心巧克力（圖右），售價179元；拼布耶誕襪－耶誕樹造型棉花糖（圖左），售價129元。圖／7-ELEVEN提供
小熊維尼和好朋友們公仔，每個售價250元。圖／7-ELEVEN提供
小熊維尼和好朋友們公仔，每個售價250元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「角落小夥伴療癒柔光香氛機」，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「角落小夥伴療癒柔光香氛機」，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、耶誕樹造型棉花糖等零食，可在耶誕派對中成為矚目焦點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出附有麋鹿髮箍的巧克力禮盒、耶誕樹造型棉花糖等零食，可在耶誕派對中成為矚目焦點。圖／7-ELEVEN提供
Heart迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒，售價229元。圖／7-ELEVEN提供
Heart迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒，售價229元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼造型磁鐵置物袋，共4款、每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼造型磁鐵置物袋，共4款、每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼造型磁鐵置物袋，共4款、每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼造型磁鐵置物袋，共4款、每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
金莎耶誕水晶球今年推出經典款及年度城市款－巴塞隆納知名景點奎爾公園，12月2日至12月29日於7-ELEVEN購買金莎3粒裝滿5件就送水晶球，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
金莎耶誕水晶球今年推出經典款及年度城市款－巴塞隆納知名景點奎爾公園，12月2日至12月29日於7-ELEVEN購買金莎3粒裝滿5件就送水晶球，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「OREO奧利奧音樂盒」，售價699元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼耶誕水晶燈，共兩款、每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
迪士尼耶誕水晶燈，共兩款、每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「寶可夢絨毛藍牙喇叭」，共有皮卡丘、卡比獸等兩款，售價699元，每款限量500個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「寶可夢絨毛藍牙喇叭」，共有皮卡丘、卡比獸等兩款，售價699元，每款限量500個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「Kakao Friends耶誕拖鞋組」，售價499元，限量2,000組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日上午11點起於ibon機台開放限量預購的「Kakao Friends耶誕拖鞋組」，售價499元，限量2,000組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日起，推出「愛‧Sharing 2020限量精品」全店集點，共有4款限量掛繩證件套、4款限量托特手提袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月2日起，推出「愛‧Sharing 2020限量精品」全店集點，共有4款限量掛繩證件套、4款限量托特手提袋。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼 巧克力 小熊維尼

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