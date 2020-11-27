經典保暖裝備再進化！更輕巧、透氣還能友善環境

加拿大國寶品牌Canada Goose重新詮釋經典THE ICONS系列外套，除了以新的形象問世之外，還提升了保暖、輕量和透氣等機能。以商務旅行裝備聞名的TUMI也在這一季，推出優化版本的羽絨外套，延續品牌精神，標榜好收納，同時利用環境友善物料製成。

能通過極地惡劣環境考驗的THE ICONS系列外套，在本季有了全新的風格與設計，Canada Goose將的經典的Snow Mantra派克大衣、Chilliwack Bomber飛行員外套以及Freestyle背心，以X-RAY和Northern Lights兩種形象重新詮釋。像是X-RAY系列，採用灰白色輕巧、耐久且透明的面料製成，有著視覺穿透感，更能可辨識其結構、車縫時的差異變化。同時，為了呼應極地壯麗景致而生的Northern Lights系列，則運用了可見極光的色彩，如亮綠、霓虹粉、碧藍色等，結合具輕巧、透氣、耐用的特性的面料，來打造三款經典單品。

Canada Goose Northern Lights系列Chilliwack Bomber飛行員外套32,100元。圖／Canada Goose提供

近年，TUMI除了在包款、行李箱上致力於使用永續精神原料之外，全新的羽絨外套系列，也同樣採用防水RPET再生聚酯纖維製成的面料以及以RENU 再生填充物製成。除了能友善環境，TUMI更秉持了對於從容旅行的原則，讓羽絨外套也有貼心設計，結合收納方式來打造外套，能可折疊成旅遊頸枕，具有多用途。而羽絨背心款式，則可化身成小側背包，讓不需穿著時，也能隨身方便攜帶。

Canada Goose Northern Lights系列Snow Mantra派克大衣57,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose X-RAY系列Freestyle背心41,200元。圖／Canada Goose提供

TUMI男用可折疊羽絨背心9,200元。圖／TUMI提供