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香菜、菸草蠟燭想試試？瑞典保養L:A BRUKET開形象櫃
想試試看香菜、菸草的香氛蠟燭嗎？來自瑞典的保養品牌L:A BRUKET就能聞到，日前在新光三越A11開設全台首間形象櫃，推出多款限定商品，其中最受討論的就是4款耶誕限定香氛蠟燭，香味分別是香菜、菸草、葡萄柚與黑橡木，而且還有補充包，只要隔水加熱後，就能為香氛蠟燭補充，充滿環保意識。
L:A BRUKET創立於瑞典的水療重鎮瓦爾貝里（Varberg），以天然與有機成分，打造出舒適質地、自然香氣的保養、香氛與清潔用品，首間形象為，採用自然建材，呼應與大自然共生的核心概念。
特別打造的陶藝作品，代表品牌共同創辦人Monica Kylén原本是陶藝家，紅磚展示檯代表瑞典小型的傳統工業建築，鋁製編織圍欄則是向傳統編織工藝致敬。
新櫃登場除了4款香氛蠟燭外，還有身體去角質野玫瑰香味，添加玫瑰果油與犬玫瑰花瓣浸漬的玫瑰花油，使用後依舊滋潤；另款足部去角質皂薄荷，含有浮石設計，可以去除身上的角質；清潔用品則有碗盤清潔液、狗狗潔毛精、熨燙水等。
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