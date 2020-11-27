香菜、菸草蠟燭想試試？瑞典保養L:A BRUKET開形象櫃

想試試看香菜、菸草的香氛蠟燭嗎？來自瑞典的保養品牌L:A BRUKET就能聞到，日前在新光三越A11開設全台首間形象櫃，推出多款限定商品，其中最受討論的就是4款耶誕限定香氛蠟燭，香味分別是香菜、菸草、葡萄柚與黑橡木，而且還有補充包，只要隔水加熱後，就能為香氛蠟燭補充，充滿環保意識。

L:A BRUKET創立於瑞典的水療重鎮瓦爾貝里（Varberg），以天然與有機成分，打造出舒適質地、自然香氣的保養、香氛與清潔用品，首間形象為，採用自然建材，呼應與大自然共生的核心概念。

特別打造的陶藝作品，代表品牌共同創辦人Monica Kylén原本是陶藝家，紅磚展示檯代表瑞典小型的傳統工業建築，鋁製編織圍欄則是向傳統編織工藝致敬。