防疫也要有好心情！松果購物應景開賣16款「耶誕限定口罩」
再過一個月就是耶誕節，今年在疫情影響之下，除了張羅耶誕派對與禮物之外，也別忘了戴口罩、勤洗手、保持社交距離，耶誕限定款口罩也成了近期最夯的搶手貨。松果購物自9月起陸續開賣玩色系列口罩，口罩關鍵字搜尋量及下單量每月均成長3成，其中圖案款、特殊款式的口罩更占口罩銷量達7成。看準防疫需求及節慶款口罩熱潮潮，松果購物即日起開賣16款耶誕限定款口罩，讓大眾在後疫情時代仍能享受耶誕節氛圍。
松果購物推出的耶誕限定口罩包括「艾司鉄克三層防護口罩」耶誕企鵝款成人、兒童款皆有，耶誕紅款為成人口罩，一盒10入原價299元、特價199元；「寶貝安三層防護口罩」共有藍色企鵝、白色企鵝、紅色雪人、白色雪人、白色麋鹿等款式，成人款、兒童款皆有，一盒50入原價550元、特價414元；「天心繽紛耶誕系列三層防護口罩」共有花漾耶誕、夢幻耶誕、星空耶誕、雪花耶誕等款式，50入盒裝共2盒原價2,790元、特價1,588元；「耶誕節綜合款口罩」共有5款綜合圖案，成人款、兒童款皆有，一盒50入原價999元、特價321元。
即日起至11月30日於松果購物下單消費滿1,100元就抽OKmart咖啡﹑刷指定信用卡最高享15%現金回饋，加碼新會員現折100元。
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