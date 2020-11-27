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全台獨家首發！PChome 24h購物11/28開賣「美德迷彩口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」，50片盒裝2入組限量價888元（每盒50入），每個帳號限購一組。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」，50片盒裝2入組限量價888元（每盒50入），每個帳號限購一組。圖／PChome 24h購物提供

在後疫情時代，特殊色口罩向來是搶購焦點，PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」，本次攜手美德於站上首發上架，推出限量價2盒888元（每盒50入），每個帳號限購一組。

PChome 24h購物本次推出的「美德豪迷彩彩色口罩」以「數位迷彩」為設計主軸，充分傳遞迷彩元素的戰鬥精神，且搭配同色系耳掛繩和透氣度極佳的面料，整體質感更升級，可為日常防護增添帥氣元素。即日起至11月30日使用 Pi拍錢包綁指定卡消費可享5%P幣回饋，12月1日前使用App下單購買再享好康，登記就有機會抽LG 55型OLED 4K AI語音物聯網電視。

根據PChome 24h購物觀察，消費者已將口罩視為日常穿搭的時尚配件之一，特殊色口罩買氣熱絡，更帶動站上近兩月特殊色口罩銷量較平日成長50%，像是配合秋冬季節色系的深色系列、牛仔單寧色等都持續發燒，即將邁入12月，PChome 24h購物也將推出耶誕款口罩。

PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公告將於11月28日上午10點全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」。圖／PChome 24h購物提供

口罩 PChome

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