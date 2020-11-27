Villeret與他們的產地...關於日常的高級感？他說了算

每個重要的精品產業，通常都有些代名詞可以和高級感、優渥劃上等號。例如想到倫敦的Savile Row？你會想到高級訂製服（Bespoke），而提到高級手表，除了日內瓦，還有個業內人會懂的地名，叫Villeret。

Villeret是瑞士中西部的小城鎮，依地理區分，屬伯恩州，面積約16.24平方公里。根據2011年資料，人口不到1,000人，人口密度為...每平方公里只有55人，地廣、人稠，所以容易專心做好自己的事，而此處剛好有個重要的表廠：成立於1735年、份屬Swatch Group集團旗下的寶珀（Blancpain），是超過250年以上的資深老牌，旗下Villeret系列更以表廠所在地命名，像是近期新推出的專賣店表款：Villeret超薄腕表。

40毫米18K金表殼中，鏤空的鼠尾形指針掃過帶有太陽紋金屬光澤的綠色表面。特殊的羅馬數字字體，是Villeret系列的獨有視覺特色。機芯則使用了1150超薄自動上鍊機芯，具備時間顯示與長達四日、約100小時動力儲存。雖未限量生產，但僅於Blancpain的台北101專賣店購入，也象徵與瑞士Villeret原廠的緊密連結。