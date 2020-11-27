Melody三款浪漫穿搭變長腿少女 搶先在Chloé台中店試裝

Chloé台中大遠百專門店迎來全新的店裝，色調粉嫩更像女孩的夢幻更衣間，瘋瘋貴婦Melody搶先詮釋秋冬新品，展現飄逸浪漫的風格，自陳是「走少女路線」。

台中大遠百Chloé專門店為原址重新改裝開幕，換上最新概念店裝，店內以品牌獨有的玫瑰粉色調，來呈現當代女性柔美、率性兼具的迷人特質；米色牆面搭配粉色絨面沙發與地毯，打造明亮柔和的空間。店鋪面積約30坪，陳列全系列服裝、包款、鞋履、飾品、眼鏡及香氛等，滿足Chloé女孩的一切夢想。