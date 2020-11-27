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Melody三款浪漫穿搭變長腿少女 搶先在Chloé台中店試裝

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
Chloé台中大遠百專門店於1樓原址重新開幕，Melody率先詮釋秋冬新款。圖／Chloé提供
Chloé台中大遠百專門店於1樓原址重新開幕，Melody率先詮釋秋冬新款。圖／Chloé提供

Chloé台中大遠百專門店迎來全新的店裝，色調粉嫩更像女孩的夢幻更衣間，瘋瘋貴婦Melody搶先詮釋秋冬新品，展現飄逸浪漫的風格，自陳是「走少女路線」。

台中大遠百Chloé專門店為原址重新改裝開幕，換上最新概念店裝，店內以品牌獨有的玫瑰粉色調，來呈現當代女性柔美、率性兼具的迷人特質；米色牆面搭配粉色絨面沙發與地毯，打造明亮柔和的空間。店鋪面積約30坪，陳列全系列服裝、包款、鞋履、飾品、眼鏡及香氛等，滿足Chloé女孩的一切夢想。

Melody搶先造訪時，以復古、優雅及甜美三種風格表現迥然不同的造型，搭襯了新款Mini Daria Bag，社群發文以其中一套白色蕾絲短洋裝作為首圖，關穎搶頭香留言「真的是少女耶」。而Melody選搭的兩款迷你小包，是繼春夏發表了中小型Daria Bag之後，於今年秋冬全新推出的Mini Daria；有別於中小型以皮革肩帶、三只手柄為設計，Mini Daria改搭金屬鍊帶，保留向馬具工藝致敬的手工編織提把，以及襯裡來自Karl Lagerfeld所設計的Chloé字母緹花，盡顯小包款的時髦風尚。

Chloé台中大遠百專門店約30坪，以品牌獨有的玫瑰粉色調呈現柔和明亮空間。圖／Chloé提供
Chloé台中大遠百專門店約30坪，以品牌獨有的玫瑰粉色調呈現柔和明亮空間。圖／Chloé提供
Chloé台中大遠百專門店於1樓原址重新開幕。圖／Chloé提供
Chloé台中大遠百專門店於1樓原址重新開幕。圖／Chloé提供
Rita Ackerman聯名限量全台3只、迷你Chloé Daria黑白圖騰手袋，55,900元。圖／Chloé提供
Rita Ackerman聯名限量全台3只、迷你Chloé Daria黑白圖騰手袋，55,900元。圖／Chloé提供
Melody以Chloé格紋高叉洋裝11萬9,300元、格紋領巾26,400元、Franne雕花孟克鞋33,400元、Daria鱷魚壓紋Mini Daria手袋55,900元，展現復古風情。圖／Chloé提供
Melody以Chloé格紋高叉洋裝11萬9,300元、格紋領巾26,400元、Franne雕花孟克鞋33,400元、Daria鱷魚壓紋Mini Daria手袋55,900元，展現復古風情。圖／Chloé提供
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／取自IG
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／取自IG
Chloé Daria迷你灰藍色肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria迷你灰藍色肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／Chloé提供
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria深咖啡鱷魚壓紋迷你肩背手提兩用包，55,900元。圖／Chloé提供
Chloé Daria深咖啡鱷魚壓紋迷你肩背手提兩用包，55,900元。圖／Chloé提供
Rita Ackerman聯名限量全台2只、迷你Chloé Daria棕色徽章手袋，64,600元。圖／Chloé提供
Rita Ackerman聯名限量全台2只、迷你Chloé Daria棕色徽章手袋，64,600元。圖／Chloé提供
Melody的甜美穿搭造型，Chloé白色蕾絲短洋裝14萬3,300元、Drew咖啡色腰帶19,900元、Franne雕花襪套靴39,900元及Daria鱷魚壓紋迷你Mini Daria手袋55,900元。圖／取自IG
Melody的甜美穿搭造型，Chloé白色蕾絲短洋裝14萬3,300元、Drew咖啡色腰帶19,900元、Franne雕花襪套靴39,900元及Daria鱷魚壓紋迷你Mini Daria手袋55,900元。圖／取自IG
Melody的甜美穿搭造型，Chloé白色蕾絲短洋裝14萬3,300元、Drew咖啡色腰帶19,900元、Franne雕花襪套靴39,900元及Daria鱷魚壓紋迷你Mini Daria手袋55,900元。圖／Chloé提供
Melody的甜美穿搭造型，Chloé白色蕾絲短洋裝14萬3,300元、Drew咖啡色腰帶19,900元、Franne雕花襪套靴39,900元及Daria鱷魚壓紋迷你Mini Daria手袋55,900元。圖／Chloé提供
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／Chloé提供
Melody優雅選穿Chloé印花露肩上衣57,100元、印花長裙59,900元，搭Daisy咖啡色露指跟鞋32,500元、Daria米白色迷你款47,300元。圖／Chloé提供
孫瑩瑩選用Chloé Daria粉色迷你肩背手提兩用包款，47,300元。圖／取自IG
孫瑩瑩選用Chloé Daria粉色迷你肩背手提兩用包款，47,300元。圖／取自IG

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