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Melody三款浪漫穿搭變長腿少女 搶先在Chloé台中店試裝
Chloé台中大遠百專門店迎來全新的店裝，色調粉嫩更像女孩的夢幻更衣間，瘋瘋貴婦Melody搶先詮釋秋冬新品，展現飄逸浪漫的風格，自陳是「走少女路線」。
台中大遠百Chloé專門店為原址重新改裝開幕，換上最新概念店裝，店內以品牌獨有的玫瑰粉色調，來呈現當代女性柔美、率性兼具的迷人特質；米色牆面搭配粉色絨面沙發與地毯，打造明亮柔和的空間。店鋪面積約30坪，陳列全系列服裝、包款、鞋履、飾品、眼鏡及香氛等，滿足Chloé女孩的一切夢想。
Melody搶先造訪時，以復古、優雅及甜美三種風格表現迥然不同的造型，搭襯了新款Mini Daria Bag，社群發文以其中一套白色蕾絲短洋裝作為首圖，關穎搶頭香留言「真的是少女耶」。而Melody選搭的兩款迷你小包，是繼春夏發表了中小型Daria Bag之後，於今年秋冬全新推出的Mini Daria；有別於中小型以皮革肩帶、三只手柄為設計，Mini Daria改搭金屬鍊帶，保留向馬具工藝致敬的手工編織提把，以及襯裡來自Karl Lagerfeld所設計的Chloé字母緹花，盡顯小包款的時髦風尚。
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