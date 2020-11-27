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南港瓶蓋工廠 「自造舞台試驗所」藝起解悶吧！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
卡米地喜劇俱樂部驚喜加入演出！本次帶來「歐爸的居酒屋」圖／聯合數位文創提供
卡米地喜劇俱樂部驚喜加入演出！本次帶來「歐爸的居酒屋」圖／聯合數位文創提供

2020年，讓你悶透了嗎？2021年的開始，就讓自己來場心靈療癒之旅吧！集合多元實驗性演出節目的「自造舞台試驗所」，繼台灣原創音樂劇、精彩魔術秀及西洋選粹音樂會後，將於元旦連假推出女性議題小戲聯演、現場喜劇指標卡米地俱樂部及A劇團阿卡貝拉演出，本周五(11/27)熱鬧開賣！

台灣當代最具代表性的喜劇翹楚卡米地喜劇俱樂部驚喜加入演出！本次將由三位熟男扛霸子–歐耶/Q毛/艾董聯手帶來《歐爸的居酒屋》，身為生活經驗豐富、職場資歷深厚的中年斜槓代表，在這間天南地北聊不完的人生居酒屋內又會迸出什麼爆笑火花？男人肩膀上承載的血淚辛酸史、為五斗米打拼的另類體悟、生活周遭的種種鬱悶，待你親自入場來體悟！

《慾望和他/她/牠的產地》揭開那些女性成長過程中，最難以啟齒的私密議題，揉合成三種不同的表演形式，PHi工作室用諷刺丑角BOUFFON的辛辣角度剖析現世一切荒誕，On Stage表演工作坊透過四位不同世代的女演員讀劇表演，帶來最新改編版「讀劇：陰道私密告白」， 另有新銳劇場與變裝跨界小天后簡詩翰，化身Hannah Monina登台主持，用最自新的姿態帶來個人魅惑演出，一同狂歡吧！

變裝跨界小天后簡詩翰化身Hannah Monina。攝影／陳湛鉉
變裝跨界小天后簡詩翰化身Hannah Monina。攝影／陳湛鉉

你有多久沒聽過現場的阿卡貝拉演出呢？創團10周年的A劇團，今年閉門練功、不斷精進自己，將帶來阿卡貝拉音樂會《劇十以告》，以十年來的創作精選，加上首次公開的全新曲目，回歸純淨人聲演出模式，為喜愛創意美聲的聽眾們獻上2021年首場演出！

橫跨冬季檔期的「自造舞台試驗所」是一個讓創作者與觀眾近距離接觸的實驗展演場域，12月24日起，在南港瓶蓋工廠台北製造所M棟，為表演者打造一個展現熱情的共享舞台，帶來一個月的多元演出。搭配園區的一系列開幕活動、講座、市集……等，期望能給喜愛藝文休閒的台灣觀眾，一個高CP值的最新好去處！詳情請關注瘋活動官網及瘋表演FB粉絲專頁。

●由瓶蓋工廠台北製造所、聯合數位文創主辦、集思會展事業群協辦的「自造舞台試驗所」，將於12月24日起至2021年1月17日，在瓶蓋工廠台北製造所M棟演出（台北市南港區南港路二段13號）。11/27中午起購票請上udn售票網 ，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），各表演座位有限，請把握機會購票，不要錯過。

【自造舞台試驗所】活動精彩看點

★台北藝文新體驗！專屬表演藝術工作者的原創基地正式啟動

★台灣在地藝術團體自製自演，各類實驗演出每周輪番登台

★近距離感受新世代舞台創意能量的熱情迸發

★新潮劇種多元組合，跳脫框架、驚喜不斷！


三戲聯演《慾望和他/她/牠的產地》精彩看點

★PHi表演工作室精心策畫2021首場聯合演出，幽默剖析荒誕人生

★新一代劇場與變裝跨界小天后簡詩翰aka Hannah Monina最新演出

★On Stage表演工作坊致敬經典劇作，讀劇呈現一場陰道的私密告白


卡米地喜劇俱樂部《歐爸的居酒屋》精彩看點

★台灣最具指標性現場喜劇俱樂部，爆笑好評南港新開演！

★卡米地三大熟男扛壩子，天南地北笑談荒唐人生

★葷腥不忌、尺度大開、厭世上班族紓壓第一首選


A劇團《劇十以告》精彩看點

★曾榮獲台北藝穗節戲劇類、歌舞劇類首獎肯定！2021首場阿卡貝拉人聲音樂會

★創團十年之作品精選，加上首次公開的全新驚喜曲目

★無伴奏、更感動！回歸原始純淨人聲展現LIVE演唱新風貌


【自造舞台試驗所】

●演出期間│2020.12.24 - 2021.01.17

●演出地點│瓶蓋工廠台北製造所M棟（台北市南港區南港路二段13號）

●粉絲專頁│udn瘋表演

●官方網站│udn瘋活動官方網站

●售票資訊│udn售票網

●主辦單位│瓶蓋工廠台北製造所、udnFunLife 聯合數位文創

●共同主辦│PHi工作室、卡米地喜劇俱樂部、A劇團

●協辦單位│集思會展事業群

●大宗購票│(02)7721-6955 #1（週一至週五9:00~18:00）

●客服專線│(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）

●場次購票│

【慾望和他/她/牠的產地】(11/27啟售)

https://pse.is/38kxft

【歐爸的居酒屋】(11/27啟售)

https://pse.is/39beea

【劇十以告】(11/27啟售)

https://pse.is/3aj9zd

音樂會 告白

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