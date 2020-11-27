疫情時代！「無添加食品」的食尚潮流，你跟上了嗎？

今年新冠疫情的出現，消費者更加注重自主健康管理，想要動得健康、吃得也健康。越來越多消費者挑選產品時會看營養成份標示的習慣，食品資訊除了透明，更希望越簡單越好。在消費者對飲食健康需求更高的情況下，近年來許多無添加食品出現，「無添加食品」成為一股食尚潮流。

泰山企業因應此波健康浪潮，推出100%無添加、無加糖的《泰山珍穀益》，讓消費者吃得到穀物的自然美味，更為國內首款通過A.A.無添加三星驗證與慈悅雙潔淨標章的罐裝粥品。珍穀益共有兩種口味，「南瓜藜麥粥」添加近年掀起熱潮的「超級食物」藜麥，質地柔軟的口感，長者及孩童都能輕鬆食用，並且含有膳食纖維，可以促進腸道蠕動，提供飽足感；而「雪蓮子燕麥粥」每一口都吃得到雪蓮子與玉米粒，穀物自然香甜受到小朋友喜愛，又能補充穀物營養，維持好體力，其中膳食纖維為每日攝取參考值之30%！珍穀益每罐熱量僅125～144大卡，可作為代餐、運動前後及上班嘴饞的輕食選擇，而且開罐可直接食用，常溫保存不用冰，方便又能擁有健康好體力。

圖／泰山珍穀益 提供

為提倡飲食與運動健康均衡的重要性，《泰山珍穀益》支持運動賽事，此次贊助聯合數位文創推動後疫情健康新生活，鼓勵民眾走出戶外加入12月6日「青春跑旅－旗美馬拉松」行列，透過這樣的在地路跑賽事更加認識南台灣的人文與美食。無加糖、無添加的《泰山珍穀益》，兼具健康與飽足感，是運動後或大餐後營養均衡的最佳選擇，讓跑者運動完後補充體力，吃得簡單少點負擔！