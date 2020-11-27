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星宇航空宣布明年1月5日開航吉隆坡 每周兩班即起開訂

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空宣布，明年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，明年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線。圖／星宇航空提供

繼11月初宣布開闢曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今天宣布，明年1月5日開闢馬來西亞首都-吉隆坡航線，正面迎向新年旅運市場曙光。星宇說，看好國際貨運市場，以及商務旅行剛性需求日益漸增，初期將以每周兩班飛航桃園-吉隆坡航線，提供商務、留學及返鄉旅客安心的飛航服務。即日起開始接受訂位。

星宇表示，看準吉隆坡為東南亞經濟重鎮及重要貨運轉運樞紐，1月５日起將開闢每周二、五飛航的桃園-吉隆坡航線，將以空中巴士A321neo執飛，早去午回的航班時間貼心符合商務旅客需求，為馬來西亞旅客打造安全便利的飛航服務。

星宇說，12月起將開闢曼谷、大阪、東京三航線，預定於12月１日開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、15日開闢桃園-大阪（關西）、16日開闢桃園-東京(成田)航線，現有檳城、澳門航線將持續為旅客服務，因應客貨運需求增加，澳門航線自12月10日至31日，除維持JX205、JX206每日一班飛航外，周一至周五將新增JX203、JX204午班機服務，未來將持續以月為單位，依市場需求滾動式調整航班。

星宇說，儘管商務剛性旅遊需求漸增，帶動國際航班可望逐步復甦，但各項防疫措施仍不敢掉以輕心，將嚴格遵守疫情指揮中心規範，無論機上人員、環境以至機上用品等，各環節皆會加強管控及落實消毒作業，空服員航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡。全力守護旅客健康，並盡力打造最精緻的飛行體驗。

2021年桃園-吉隆坡航線飛航時間表。圖／星宇航空提供
2021年桃園-吉隆坡航線飛航時間表。圖／星宇航空提供
星宇新開航點航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇新開航點航班資訊。圖／星宇航空提供

航線 吉隆坡 星宇航空

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