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好市多黑色購物週氣炸烤箱今最熱賣 隱藏版韓式燒烤牛特惠超划算

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
今早內湖店最熱賣款是美膳雅17公升氣炸烤箱，折價1,700元，特價6,699元。記者黃筱晴／攝影
今早內湖店最熱賣款是美膳雅17公升氣炸烤箱，折價1,700元，特價6,699元。記者黃筱晴／攝影

好市多黑色購物週迎來第5天，迎接週五六日週末最後採購機會，好市多這3天也將營業時間提早到8點就開門，但也許是今日天氣不佳、時間太早，8點開店時內湖店並未出現太多人潮。

第5天新增的優惠商品共有15款，是目前為止最多的一天，大尺寸的TCL 75吋4K智能液晶顯示器不含視訊盒，原價39,999元，直降8,000元；而看起來有點小的三星43吋Crystal 4K UHD電視則是折價3,300元，12,199元適合在外租屋的民眾入手。黃金貴金屬特惠今日齊發，AKOYA珍珠項鍊＋珍珠耳環組折價3,500元，只要13,495元；24K黃金男士項鍊則是折價8,000元；2.0克拉圓形鑽石手環折價7,000元，57,899元吸引喜愛低調奢華風格的消費者。

科技家電類今天品項變多看起來比較好買，Bose Solo Soundbar II電視音響折價1,500元，6,499元升級家電劇院、BOSE真無線耳機折價2,500元，只要3,699元享受無線好音質；夏普空氣清淨機折價4,001元，11,898元適用12坪大坪數空間；飛利浦全自動義式咖啡機也折4,001元，15,998元在家享受專業義式咖啡美味；另外，一大早最多人帶走的則是這款美膳雅17公升氣炸烤箱，折價1,700元，6,699元健康享受各種食材酥炸出爐的美味。

另外，象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組折價500元，699元幾乎接近半價的價格也是非常多民眾帶一組回家；而QV重度修護乳膏也是好市多隱藏版神物，2入組折價250元，特價749元平常有在用的趕快囤一組。而Greenwood鐵板燒兩用卡式瓦斯爐折價600元，1,799元適合帶去露營，一鍋搞定煎炒、火鍋多功能。

至於終於出現的美國頂級嫩肩里肌真空包、空運新鮮大西洋鮭魚優惠，每公斤329元/369元在場很多人都帶了一條走，但巨大的尺寸、未分切的狀態，想買回家要先想好刀子夠不夠利以及冷凍庫冰不冰得下。現場還有隱藏版肉類優惠，韓式燒烤牛肉每公斤折價110元，已經加入傳統韓式風味醃醬，買回家直接燒烤拌炒就能吃。

三星43吋Crystal 4K UHD電視折價3,300元，特價、12,199元。記者黃筱晴／攝影
三星43吋Crystal 4K UHD電視折價3,300元，特價、12,199元。記者黃筱晴／攝影
24K黃金男士項鍊折價8,000元，特價83,999元。記者黃筱晴／攝影
24K黃金男士項鍊折價8,000元，特價83,999元。記者黃筱晴／攝影
TCL 75吋4K智能液晶顯示器不含視訊盒，原價39,999元，直降8,000元，特價31,999元。記者黃筱晴／攝影
TCL 75吋4K智能液晶顯示器不含視訊盒，原價39,999元，直降8,000元，特價31,999元。記者黃筱晴／攝影
美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤329元。記者黃筱晴／攝影
美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤329元。記者黃筱晴／攝影
2.0克拉圓形鑽石手環折價7,000元，特價57,899元。記者黃筱晴／攝影
2.0克拉圓形鑽石手環折價7,000元，特價57,899元。記者黃筱晴／攝影
空運新鮮大西洋鮭魚每公斤369元。記者黃筱晴／攝影
空運新鮮大西洋鮭魚每公斤369元。記者黃筱晴／攝影
Bose Solo Soundbar II電視音響折價1,500元，特價6,499元；BOSE真無線耳機折價2,500元，特價3,699元。記者黃筱晴／攝影
Bose Solo Soundbar II電視音響折價1,500元，特價6,499元；BOSE真無線耳機折價2,500元，特價3,699元。記者黃筱晴／攝影
隱藏版肉類優惠，韓式燒烤牛肉每公斤折價110元，已經加入醃醬，回家直接燒烤拌炒就能吃。記者黃筱晴／攝影
隱藏版肉類優惠，韓式燒烤牛肉每公斤折價110元，已經加入醃醬，回家直接燒烤拌炒就能吃。記者黃筱晴／攝影
Greenwood鐵板燒兩用卡式瓦斯爐折價600元，特價1,799元。記者黃筱晴／攝影
Greenwood鐵板燒兩用卡式瓦斯爐折價600元，特價1,799元。記者黃筱晴／攝影
AKOYA珍珠項鍊＋珍珠耳環組折價3,500元，特價13,495元。記者黃筱晴／攝影
AKOYA珍珠項鍊＋珍珠耳環組折價3,500元，特價13,495元。記者黃筱晴／攝影
飛利浦全自動義式咖啡機折4,001元，特價15,998元。記者黃筱晴／攝影
飛利浦全自動義式咖啡機折4,001元，特價15,998元。記者黃筱晴／攝影
象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組折價500元，特價699元。記者黃筱晴／攝影
象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組折價500元，特價699元。記者黃筱晴／攝影
QV重度修護乳膏2入組，折價250元，特價749元。記者黃筱晴／攝影
QV重度修護乳膏2入組，折價250元，特價749元。記者黃筱晴／攝影
早上8點多的好市多內湖店。記者黃筱晴／攝影
早上8點多的好市多內湖店。記者黃筱晴／攝影
夏普空氣清淨機折價4,001元，特價11,898元。記者黃筱晴／攝影
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好市多 咖啡 火鍋

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