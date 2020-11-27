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和金馬獎同年生!58金高推傳奇酒 老酒標x絕版酒體掀收藏熱

撰文 / 陳云曦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1962年，行政院新聞局舉辦首屆「金馬獎」，是華語影壇歷史最悠久的電影獎項。同樣在1962年，第一版58金高誕生，走過58個年頭，每一版的58金高如同星光熠熠的金馬獎般帶給許多高粱酒愛好者深刻、難忘回憶，近期58金高為慶祝上市58週年，特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」，復刻50年代上市首版58金高包裝，特調酒體呈現歲月口感風味，甫上市即大獲好評，掀起一波自飲與收藏熱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 58金高為慶祝上市58週年，特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」(右)，復刻50年代上市首版58金高包裝。 圖／黑松 提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 58金高為慶祝上市58週年，特別推出「白金龍上市58週年傳奇紀念版」(右)，復刻50年代上市首版58金高包裝。 圖／黑松 提供

有著「華語屆奧斯卡金像獎」美名的金馬獎，誕生出多位傳奇性的影帝、影后，而在酒類收藏家心中的指標性評選賽事，號稱酒界「奧斯卡金像獎」的「舊金山世界烈酒大賽」中，飄香五十八載的「58度金門高粱酒」曾兩度榮奪世界年度最佳白酒，國酒封號實至名歸，在藏家心中有著傳奇地位。近期推出的「白金龍上市58週年傳奇紀念版」細膩復刻1962年上市首版58金高包裝，從酒標、瓶身包裝到外箱都充滿濃濃懷舊感，酒液特別僅灌裝580ml，營造長年陳放失酒之感，特別是多種絕版酒基特調出的獨特老窖風味，入口勁爽，中段厚實，尾韻醬香繚繞，酒體到包裝皆回溯珍貴的時光軌跡，精心設計的細節都讓許多酒類收藏家愛不釋手。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 老酒收藏家宋修名先生收藏大量高粱酒，對「白金龍上市58週年傳奇紀念版」口感香氣讚賞。 圖／陳云曦 攝影
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 老酒收藏家宋修名先生收藏大量高粱酒，對「白金龍上市58週年傳奇紀念版」口感香氣讚賞。 圖／陳云曦 攝影

高粱酒老饕最在意的酒體，老酒收藏家同時也是酒商的宋修名先生回憶道：「58金高最誘人的就是其香氣，想當初還是幼童的他，也是被這香氣給吸引，長大後即開啟老酒收藏與酒類事業經營。」並說道：「此款『58金高傳奇酒』一開瓶香氣滿溢，放在酒杯醒酒許會後香氣更加顯著，十分吸引人，啜飲一小口即可感受餘韻悠長，酒體風味調和上必定下足了工夫。」他也表示很多人會因58金高的嗆辣味與高酒精濃度不敢嘗試，但「58金高傳奇酒」口感風味表現上，層次豐富、清香醇厚，自己近期也推薦給不少客人，有些人一喝就非常喜歡，一次買了好幾十箱。「無論是品酒老饕或是偶爾喝喝小酒、甚至初次想嘗試喝高粱酒的消費者我都非常推薦。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 老酒收藏家宋修名先生認為「白金龍上市58週年傳奇紀念版」跳耀式增值潛力值得期待。 圖／陳云曦 攝影
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 老酒收藏家宋修名先生認為「白金龍上市58週年傳奇紀念版」跳耀式增值潛力值得期待。 圖／陳云曦 攝影

58度金門高粱酒不僅在國內，現在連在國際收藏家間也都有很高度的關注度，58金高收藏的年升價值也大多只漲不跌。而這次「白金龍上市58週年傳奇紀念版」其復刻上市第一版58金高的外瓶設計、銀色封膜、復古的外箱，以及絕版釋出的酒體，都是收藏家心目中的收藏珍品條件，在市場上詢問度高，跳耀式增值潛力值得期待，可預期會造成一股收藏風潮。

「白金龍上市58週年傳奇紀念版」瓶身復刻酒標設計，回味經典，酒體採絕版酒基特調，傳奇紀念酒先絕版才釋出。即日起全台各地區酒類專賣店及家樂福、愛買、大潤發、全聯皆有販售，全家便利商店FamiPort箱購販售，售價與庫存依各通路為準，無論自飲或收藏待增值者，都不容錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「白金龍上市58週年傳奇紀念版」市場詢問度極高，可預期會造成一股自飲與收藏風潮。 圖／黑松 提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「白金龍上市58週年傳奇紀念版」市場詢問度極高，可預期會造成一股自飲與收藏風潮。 圖／黑松 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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