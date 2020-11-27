麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

1993年，天王麥可傑克森首度來台，下榻剛開幕兩年的晶華酒店總統套房，還交給晶華一個神秘的任務。在本周六、日(28、29日)舉行的「打開台北（Open Ｈouse Taipei）」活動中，晶華酒店將首度對公眾打開尊貴神秘的總統套房，還帶著訪客走過時光隧道，看看當年那些巨星是怎麼在晶華總統套房度過美麗時光。

位於19樓的總統套房，是晶華酒店「有錢也不一定住得到」的神祕空間。此一空間還配備一個神祕專屬電梯，讓房客可在無人干擾的空間中迅速直達目的地。

打開總統套房的門，訪客眼睛一亮，最引人注目的不只是超大坪數的客廳，還有擁有遼闊視野的大型落地窗。從19樓高度往下看，台北高聳燦爛的街景一覽無遺。負責晶華總統套房的第一代管家Shelly說，這裡也是每當有天王巨星來台，晶華總統套房可以打敗其他五星級酒店總統套房獲得青睞的秘密武器。因為底下有一個空間讓粉絲聚集，巨星又可以站在這個窗口向粉絲揮手，自然形成一種巨星的氣勢。

Shelly指出，這些最拔尖的管家訓練期長達9個月，從辦理入住、打掃、洗馬桶、餐飲.......甚麼都要做，每個環節都要學習。晶華還會定期邀請英國管家來為台灣管家上課、展開特訓。

什麼樣的人才能當總統套房的管家？Shelly透露，俊男美女不是重點，關鍵是可被信賴、對客人絕對尊重、還有很強的執行力。總統套房開幕30年以來，曾有管家和房客上演「麻雀變鳳凰」的浪漫愛情嗎？Shelly笑著否認，但曾有元首級的房客因為太欣賞管家，邀請她到自己的王國小住。

回憶晶華總統套房啟用30年來的點滴，Shelly認為，麥可傑克森絕對是一次輝煌的紀錄。那時晶華開幕才兩年，派出50名管家照顧這位天王巨星。因為大廳滿滿都是粉絲，管家還得學習聲東擊西的技巧護送巨星躲過粉絲耳目。

麥可傑克森還有一個特殊的要求──洗澡時必須使用一種國際品牌的礦泉水。那時這種礦泉水在台灣並不普遍，晶華必須設法從國外調貨。此次晶華打開總統套房，便重現當年麥可傑克森來台，浴室堆滿上百瓶礦泉水的輝煌畫面。

浴室也是晶華總統套房的秘密景點，包括女神卡卡等巨星，下榻此地都會特別在浴室中拍下照片。有機會敲開晶華總統套房大門的幸運觀眾，可別忘了好好觀察此一讓天王巨星流連不去的神秘空間啊。

Open House 是一年一度串連全球40餘個城市的國際城市空間體驗活動，1992年創始於英國倫敦，經歷28年持續演進，至今有超過80萬的參觀者、高達200餘萬的參觀人次在每年的秋天共同參與全球Open House的活動。

「打開台北」正式取得英國倫敦官方授權後，11月28日至11月29日的48小時中，以「全民參與」的精神，「免費開放」隱藏於大台北都市中的73個精彩空間，讓大家深入淺出的認識台北，了解建構台北日常生活的秘密。