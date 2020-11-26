快訊

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

林佳龍Line對話曝光！綠委批：宣傳假政績只想著大位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕樹變主角！台中歌劇院重詮浦契尼「波希米亞人」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台中歌劇院將在12月耶誕周，獻演改編自義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」。圖／台中歌劇院提供
台中歌劇院將在12月耶誕周，獻演改編自義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」。圖／台中歌劇院提供

耶誕節腳步近了！如何度過2020這個特殊年份的耶誕節？台中歌劇院將在12月24日至27日的耶誕周，獻演改編自義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」。在德國導演荷穆齊的創意巧思之下，讓劇中一棵高約7.5公尺的巨型耶誕樹扮演重要角色。既呼應濃濃的耶誕氣氛，也為經典歌劇注入新觀點。

被譽為義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」，自1895年首演後，吸引眾多藝術家詮釋挑戰，成為最常於世界舞台演出的歌劇作品之一。本次製作由現任瑞士蘇黎世歌劇院總監安德理亞‧荷穆齊（Andreas Homoki）執導，其詮釋不落俗套，為「波希米亞人」注入當代觀點。

為了凸顯浦契尼發展劇情的驚人技巧，荷穆齊的「波希米亞人」和一般傳統手法不同，沒有中場休息四幕連演，以明快流暢的節奏從頭到尾一氣呵成，聚焦在人物、音樂與劇情的強烈張力。荷穆齊也捨棄繁雜的舞台布景，簡約空曠的舞台上以白雪紛紛塑造整體氛圍。

荷穆齊表示，「波希米亞人」的劇情和聖誕節息息相關，因此讓一棵高約7.5公尺的巨型聖誕樹扮演重要角色，隨著情節推進，舞台上唯一的視覺元素聖誕樹被搬進、高高豎起再傾頹被移走，在情節主軸之外，聖誕樹也呈現了自己的故事，為作品增添層次。

「波希米亞人」全劇卡司也是一時之選，邀請5位國外知名聲樂家，包括獲得多項國際聲樂大賞的義大利女高音潔西卡‧諾丘（Jessica Nuccio）詮釋演出女主角咪咪，韓國國家歌劇大賽首獎男高音鄭皓允、和以充滿能量的演唱受到國際矚目的丹麥男高音亞當‧弗蘭森（Adam Frandsen）擔綱男主角魯道夫一角、義大利女高音薇若妮卡‧格拉納蒂羅（Veronica Granatiero）和美國男中音伊森‧文森（Ethan Vincent）則分別擔任穆賽塔和馬爾切洛。

台中歌劇院表示，國外歌手將全力配合政府防疫措施，陸續提前來台進行防疫隔離，以最佳狀態投入排練和演出。此外更集結國內重量級聲樂家，包括女高音林玲慧、黃莉錦、男中音趙方豪、葉展毓、李增銘、男低音羅俊穎等人，並將國、內外歌手打散分組。

飾演女主角咪咪的林玲慧表示：「大家可以看到東、西方歌手在各自文化下展現不同詮釋，我也非常期待。」劇中合唱團除了台中少年兒童合唱團參與外，歌劇院特別甄選招募「NTT歌劇合唱團」，邀請各領域專業師資以長達半年培訓，包括40堂的肢體開發與聲音訓練課程，積極培育在地人才，期許經由參與歌劇院年度製作累積更多經驗。

義大利 台中歌劇院 耶誕節

延伸閱讀

信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

賈靜雯樂曝晉升「一家8口」 網友卻一片歪樓提醒這件事

台中光復新村有「聖誕怪獸2.0」 12店家推夢想聖誕樹

新光三越、台北101最美耶誕打卡點 24景點準備打卡！

相關新聞

耶誕樹變主角！台中歌劇院重詮浦契尼「波希米亞人」

耶誕節腳步近了！如何度過2020這個特殊年份的耶誕節？台中歌劇院將在12月24日至27日的耶誕周，獻演改編自義大利歌劇巨...

宋慧喬送上佳節祝福 誠意演出性感、感性兼具

年終歲末佳節將至，法國皇家珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）亞太區品牌大使宋慧喬，一口氣發布3款不同風貌的形象照與親筆簽...

吳宜樺性感長腿演繹JENN LEE舊衣再造時尚 展覽快閃中

台灣設計師李維錚同名品牌JENN LEE即起舉辦2021春夏系列的作品展覽，自11月27日起至11月29日止，以「JEN...

兩大日本時尚傳奇 KENZO X 山本寬齋系列12月中開賣

今年不久前，KENZO創辦人高田賢三先生因為染上新冠肺炎去世，而與KENZO經典謬思山口小夜子也有密切合作的設計師山本寬...

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑！每天限時發4大超商99元免運券

雙11、黑色星期五購物節之後，年終壓軸的雙12網購盛宴也將登場，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」即日起至12月12日開跑...

「Start-Up」秀智拎BALLY 國民初戀展現成熟知性美

近期NETFLIX韓劇「Start-Up：我的新創時代」話題不斷，先是秀智不合理選搭了超乎人設預財力的精品包款、到後來男...

文華東方「牛轉錢坤」！尾牙、圍爐專案「微型」也包辦

歲末年初，是感恩與團聚的時刻，台北文華東方酒店於此充滿歡慶氣氛的時節，針對不同市場需求規劃「牛轉錢坤」尾牙春酒饗宴專案，...

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

好市多黑色購物週第5天的主打優惠商品稍早搶先在Costco App公開，為了迎接週末暖身，推出了至今最多的15款新優惠商...

信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

走進信義商圈會看見許多民眾在新光三越信義新天地A11前停下，紛紛拿起手機拍下眼前17米高的雪白耶誕樹。今年新光三越將信義...

在家就像在劇院！LINE TV「數位劇場」眾多經典劇作24小時隨選隨看

今年因新冠肺炎疫情導致許多藝文展演活動取消或延期，各大劇院一度空空蕩蕩、票房慘淡。為推廣台灣原創表演藝術作品，LINE TV和udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，首創與表演團隊的合作夥伴機制，將作品搬上LINE TV「藝文表演館」，讓演出的感動不再只是曇花一現，而是能夠永久流傳的經典，觀眾只要透過電腦或手機，就能隨時隨地、想看就看，在家就像在劇院，一樣能享受高品質的藝文演出，也為台灣劇場開啟另一個接觸大眾的管道。

《明星養老院》掌聲再響起！ 楊烈扮多情歌王

《明星養老院》掌聲再響起！由資深演員楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯等人飾演，上演一群曾經紅極一時、光芒萬丈資深明星共居在「明星養老院」中，昔日恩怨情仇、光環掌聲矛盾中荒謬登場。為了呈現劇中《明星養老院》每週例行的「海外轉播表演」，舞台設計不惜成本重金打造宛如豪宅大廳與秀場舞池的豪華攝影棚場景。而眾演員不僅展現「演技」，更要嶄露「歌技」和「舞技」，例如飾演昔日性感紅星的郎祖筠，以美艷造型演唱經典的〈愛神〉〈但是又何奈〉；黃嘉千飾演女團始祖，歡唱〈飛向你飛向我〉並展現琴藝；而飾演院長的方文琳則壓軸獻唱演藝金曲〈掌聲響起〉；其他歌曲還有〈乘風破浪〉〈熱線你和我〉〈人生就是戲〉〈夜空〉......等等，搭配華麗的舞台、璀璨的燈光與菱格世代DD52成員帶來的新舊融合群舞，烘托出昔日影視巨星風采，絕對是場超華麗歌舞大戲！

莫斯科古典芭蕾舞團 完售倒數中

今年唯一一檔的莫斯科古典芭蕾舞團在歷經兩次加場之後，獲得一萬多名觀眾大力迴響，加開場次的座位也即將售罊，主辦單位也在台北場開放貴賓包廂的票券供民眾選購，購買的民眾除了可享受貴賓包廂的設備還可獲得精美的節目冊，想要享有貴賓等級的觀賞體驗民眾，可要把握最後機會了。

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

明天起冷空氣接力報到 專家：將開始很有冬天的感覺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。