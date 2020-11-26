耶誕樹變主角！台中歌劇院重詮浦契尼「波希米亞人」

耶誕節腳步近了！如何度過2020這個特殊年份的耶誕節？台中歌劇院將在12月24日至27日的耶誕周，獻演改編自義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」。在德國導演荷穆齊的創意巧思之下，讓劇中一棵高約7.5公尺的巨型耶誕樹扮演重要角色。既呼應濃濃的耶誕氣氛，也為經典歌劇注入新觀點。

被譽為義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的「波希米亞人」，自1895年首演後，吸引眾多藝術家詮釋挑戰，成為最常於世界舞台演出的歌劇作品之一。本次製作由現任瑞士蘇黎世歌劇院總監安德理亞‧荷穆齊（Andreas Homoki）執導，其詮釋不落俗套，為「波希米亞人」注入當代觀點。

為了凸顯浦契尼發展劇情的驚人技巧，荷穆齊的「波希米亞人」和一般傳統手法不同，沒有中場休息四幕連演，以明快流暢的節奏從頭到尾一氣呵成，聚焦在人物、音樂與劇情的強烈張力。荷穆齊也捨棄繁雜的舞台布景，簡約空曠的舞台上以白雪紛紛塑造整體氛圍。

荷穆齊表示，「波希米亞人」的劇情和聖誕節息息相關，因此讓一棵高約7.5公尺的巨型聖誕樹扮演重要角色，隨著情節推進，舞台上唯一的視覺元素聖誕樹被搬進、高高豎起再傾頹被移走，在情節主軸之外，聖誕樹也呈現了自己的故事，為作品增添層次。

「波希米亞人」全劇卡司也是一時之選，邀請5位國外知名聲樂家，包括獲得多項國際聲樂大賞的義大利女高音潔西卡‧諾丘（Jessica Nuccio）詮釋演出女主角咪咪，韓國國家歌劇大賽首獎男高音鄭皓允、和以充滿能量的演唱受到國際矚目的丹麥男高音亞當‧弗蘭森（Adam Frandsen）擔綱男主角魯道夫一角、義大利女高音薇若妮卡‧格拉納蒂羅（Veronica Granatiero）和美國男中音伊森‧文森（Ethan Vincent）則分別擔任穆賽塔和馬爾切洛。

台中歌劇院表示，國外歌手將全力配合政府防疫措施，陸續提前來台進行防疫隔離，以最佳狀態投入排練和演出。此外更集結國內重量級聲樂家，包括女高音林玲慧、黃莉錦、男中音趙方豪、葉展毓、李增銘、男低音羅俊穎等人，並將國、內外歌手打散分組。

飾演女主角咪咪的林玲慧表示：「大家可以看到東、西方歌手在各自文化下展現不同詮釋，我也非常期待。」劇中合唱團除了台中少年兒童合唱團參與外，歌劇院特別甄選招募「NTT歌劇合唱團」，邀請各領域專業師資以長達半年培訓，包括40堂的肢體開發與聲音訓練課程，積極培育在地人才，期許經由參與歌劇院年度製作累積更多經驗。