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宋慧喬送上佳節祝福 誠意演出性感、感性兼具

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬為歲末佳節獻上祝福。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬為歲末佳節獻上祝福。圖／CHAUMET提供

年終歲末佳節將至，法國皇家珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）亞太區品牌大使宋慧喬，一口氣發布3款不同風貌的形象照與親筆簽名，演繹品牌經典Bee My Love、Laurier及Liens緣繫一生三大系列的精緻珠寶，在形象照中她一頭飄逸的長髮，分別穿上氣質典雅的黑色上衣、知性的米色襯衫、與性感的平口剪裁，混搭出珠寶的優雅氣質，為年末慶典增添歡樂氣息、送上佳節祝福。

蜜蜂是拿破崙王權的象徵，也是拿破崙御用珠寶匠CHAUMET的經典設計Bee My Love系列的主要創作元素。六邊形蜂巢的幾何設計，展現自由摩登的現代感，完美襯托出宋慧喬知性成熟的優雅風韻。同樣受拿破崙與約瑟芬皇后啟迪的Laurier系列以象徵永垂不朽的愛與勝利的月桂葉寄託美好祝願，寄望人生中的每個寶貴時刻都充滿幸福與快樂。

而品牌以交錯圖騰為主的Liens系列家族，簡約而寓意深遠的符碼，延伸出全系列豐富的設計，例如Jeux de Liens Harmony系列吊墜以兩個不對稱部分代表兩個不同的人的連結，分享人生最幸福的時光。而系列更提供黑瑪瑙、青金石、綠松石等多種繽紛彩色硬寶石的選擇，是一起迎接新開始的美好象徵。

Jeux de Liens藍瑪瑙玫瑰金鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens藍瑪瑙玫瑰金鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 玫瑰金鑲鑽耳環，30萬元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 玫瑰金鑲鑽耳環，30萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony系列小號縞瑪瑙鑲鑽吊墜，60,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony系列小號縞瑪瑙鑲鑽吊墜，60,000元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽戒指，110萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽戒指，110萬元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Laurier系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Laurier系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬演繹Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手環，20萬元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手環，20萬元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love玫瑰金項鍊，65萬元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love玫瑰金項鍊，65萬元。圖／CHAUMET提供
Liens Séduction玫瑰金鑲鑽手鐲，30萬元。圖／CHAUMET提供
Liens Séduction玫瑰金鑲鑽手鐲，30萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽耳環，95萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽耳環，95萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽戒指，120萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier 18K白金鑲鑽戒指，120萬元。圖／CHAUMET提供

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