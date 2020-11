宋慧喬送上佳節祝福 誠意演出性感、感性兼具

年終歲末佳節將至,法國皇家珠寶品牌巴黎尚美(CHAUMET)亞太區品牌大使宋慧喬,一口氣發布3款不同風貌的形象照與親筆簽名,演繹品牌經典Bee My Love、Laurier及Liens緣繫一生三大系列的精緻珠寶,在形象照中她一頭飄逸的長髮,分別穿上氣質典雅的黑色上衣、知性的米色襯衫、與性感的平口剪裁,混搭出珠寶的優雅氣質,為年末慶典增添歡樂氣息、送上佳節祝福。

蜜蜂是拿破崙王權的象徵,也是拿破崙御用珠寶匠CHAUMET的經典設計Bee My Love系列的主要創作元素。六邊形蜂巢的幾何設計,展現自由摩登的現代感,完美襯托出宋慧喬知性成熟的優雅風韻。同樣受拿破崙與約瑟芬皇后啟迪的Laurier系列以象徵永垂不朽的愛與勝利的月桂葉寄託美好祝願,寄望人生中的每個寶貴時刻都充滿幸福與快樂。