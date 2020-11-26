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宋慧喬送上佳節祝福 誠意演出性感、感性兼具
年終歲末佳節將至，法國皇家珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）亞太區品牌大使宋慧喬，一口氣發布3款不同風貌的形象照與親筆簽名，演繹品牌經典Bee My Love、Laurier及Liens緣繫一生三大系列的精緻珠寶，在形象照中她一頭飄逸的長髮，分別穿上氣質典雅的黑色上衣、知性的米色襯衫、與性感的平口剪裁，混搭出珠寶的優雅氣質，為年末慶典增添歡樂氣息、送上佳節祝福。
蜜蜂是拿破崙王權的象徵，也是拿破崙御用珠寶匠CHAUMET的經典設計Bee My Love系列的主要創作元素。六邊形蜂巢的幾何設計，展現自由摩登的現代感，完美襯托出宋慧喬知性成熟的優雅風韻。同樣受拿破崙與約瑟芬皇后啟迪的Laurier系列以象徵永垂不朽的愛與勝利的月桂葉寄託美好祝願，寄望人生中的每個寶貴時刻都充滿幸福與快樂。
而品牌以交錯圖騰為主的Liens系列家族，簡約而寓意深遠的符碼，延伸出全系列豐富的設計，例如Jeux de Liens Harmony系列吊墜以兩個不對稱部分代表兩個不同的人的連結，分享人生最幸福的時光。而系列更提供黑瑪瑙、青金石、綠松石等多種繽紛彩色硬寶石的選擇，是一起迎接新開始的美好象徵。
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