吳宜樺性感長腿演繹JENN LEE舊衣再造時尚 展覽快閃中

台灣設計師李維錚同名品牌JENN LEE即起舉辦2021春夏系列的作品展覽，自11月27日起至11月29日止，以「JENN LEE你就是宇宙—舊物再造 x 永續時尚」為名呈現創作理念，充分使用二手衣物和廢棄材料，參觀者也可以將自己不要的丹寧衣物拿到現場堆疊展出，成為展覽中的參與者。

JENN LEE精選2021春夏作品，在台北林森北路的「濕地（venue）」三樓空間展出，模特兒吳宜樺、網紅李函Kiwi都是現場嘉賓，李函表示JENN LEE的服裝可以隨著穿搭者的創意來決定穿搭方式，相當有趣；吳宜樺則是與JENN LEE相熟，融入亞洲風格之中又有微暗黑的氣息，是她最喜愛的部分，「我今天穿的服裝以大衣、細肩帶洋裝左右拼接而成，一剛一柔，產生聯結的是運用女性內衣背扣縫製的裝飾腰帶，很有設計感。」而2021春夏服裝的素材來自工廠蒐集的瑕疵織帶、淘汰的牛仔衣物，台灣在地虱目魚鱗，則抽紗製成膠原蛋白布料，此外，還有防疫等級的雨衣是來自回收潛水衣布料，上面的印花由藝術家MEL HSIEH合打造，表現以「觀世音菩薩」像為靈感的從容自在。