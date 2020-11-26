蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑！每天限時發4大超商99元免運券

雙11、黑色星期五購物節之後，年終壓軸的雙12網購盛宴也將登場，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」即日起至12月12日開跑，由「天天全站99元免運」打頭陣，每天限定4時段限量發送4大超商99元免運券，暖身期間每天凌晨0點、中午12點、下午6點等3時段將推出1.2折起強品，另有萬件商品5折起、千件商品買1送2」等多項優惠。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身期間每天凌晨0點、中午12點、下午6點等3時段將推出1.2折起強品，11月27日下午6點GUCCI小短夾限量下殺1.2折特價1,716元；同時推出「爆品你挑我降1.2折起」活動，用戶可於暖身期間針對12月12日當天推出的18項商品進行投票，12月12日將依照票數高低決定折扣數，票數達500票正式日當天打7折、800票打5折、達1,212票商品直接下殺1.2折。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」也大方放送超神商城8.8折券，另有首度推出的買1送2活動，站上千件商品天天凌晨0點限量開搶，包括11月26日購買任天堂SWITCH動物森友會主機就送胡鬧搬家、JoyCon左右把手充電座；11月28日購買LG超淨化大白空氣清淨機就送濾網一組及經典米奇保溫袋。