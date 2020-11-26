兩大日本時尚傳奇 KENZO X 山本寬齋系列12月中開賣

今年不久前，KENZO創辦人高田賢三先生因為染上新冠肺炎去世，而與KENZO經典謬思山口小夜子也有密切合作的設計師山本寬齋也不幸因急性骨隨性白血病過世，兩位日本代表性的時尚大師先後離去，令人不勝唏噓。而KENZO近日正式發表KENZO X KANSAIYAMAMOTO （山本寬齋）聯名商品，由現任創意總監Felipe Oliveira Baptista主導的這個新系列，完整呈現了高田賢三與山本寬齋兩位傳奇人物的設計精隨，也向他們致上最高敬意。

Felipe Oliveira Baptista透露，這次的系列作品運用了寬齋檔案館的主題、插圖，並與來自KENZO檔案中的印花圖案重新創造和糅合，在簡約實搭的特性中彰顯具有強烈識別度的設計師風格，這也呼應了高田賢三與寬齋先生向來推崇「具有舒適感易於穿著」的服裝理念。品項包含男女裝、配件，有色彩豐富的老虎圖樣T恤、連帽衣、讓人想起寬齋先生為大衛鮑伊製作經典造型的直條紋寬褲、虎紋漁夫帽、提包、迷你包、圍巾等等。其中Felipe Oliveira Baptista最推薦的就是一款寬齋先生親自用日本書法手寫出Kenzo、Kansai、Felipe，前後都印有虎頭的T恤。